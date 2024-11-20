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رياضة

إجراء أشعة على قدم وسام أبوعلي بعد إصابته مع منتخب فلسطين

وسام ابوعلي، فيتو
وسام ابوعلي، فيتو

الدوري الممتاز، عاد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة، مساء امس، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويصطحب أحمد جاب الله طبيب النادي الاهلي،وسام أبو علي اليوم الاربعاء، لإجراء أشعة على قدمه وحسم  حجم اصابته.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة صباح اليوم بأحد المستشفيات  من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري،  ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وتستعد الأندية المصرية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء  فترة التوقف الدولي وخوض  منتخب مصر مباراتان أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات افريقيا.

 موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل  22 من الشهر الجاري   في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

 

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

 

 

 

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