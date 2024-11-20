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رياضة

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تلقى مسئولو نادي الزمالك، مقترحًا من أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بمنع إرسال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لمعسكر منتخب مصر المقبل.

وتواصلت فيتو مع خبير اللوائح عامر العمايري، بشأن اللوائح المقرر توقيعها على نادي الزمالك حال تنفيذ قراره بعدم إرسال لاعبيه لمعسكر منتخب مصر القادم.

وقال عامر العمايري: إن الأندية مجبرة وملزمة إرسال لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى في المباريات الودية التي تقام في الأجندة.

وتابع: حال منع الأندية إرسال لاعبيها يتم مخاطبة الاتحاد التابع له النادي، وفي حالة منع اللاعبين رسميًا فقد حدد الاتحاد الدولي عقوبة لمنع إرسال لاعبيها للمنتخبات، حيث سيتم إيقاف اللاعب خلال فترة الأجندة الدولية إضافة الى الايقاف 5 مباريات. وبالتالي حالة إقامة مباراة لهذا النادي خلال 5 أيام عقب انتهاء الأجندة الدولية لن يشارك اللاعبون الذي تم اختيارهم من قبل منتخب مصر وسيحرم النادي منهم سواء بمباراة بالماس أو الدوري أو حتى في إفريقيا.

وأكد في حالة تكرار عدم إرسال النادي لاعبيها للمنتخب سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوقيع غرامة على  النادي.

وكشف مصدر بالنادي، أن سليمان تقدم بمذكرة لإدارة النادي بمنع إرسال اللاعبين لمعسكر منتخب مصر المقبل بسبب الطريقة التي يتعامل بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع لاعبي الزمالك وعدم إشراكهم في المباريات وتحديدا بعد جلوس محمد عواد حارس مرمى الفريق احتياطيا في مباراة بوتسوانا أمس. 

ومن المقرر أن يدرس مسئولو النادي مقترح سليمان في اجتماع مجلس الإدارة المقبل. 

وعلى جانب آخر، يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 الزمالك، وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق على هامش مران أمس الثلاثاء، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه  الفريق استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

 

 

 

 

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الزمالك أحمد سليمان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي جوزيه

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