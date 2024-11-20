ليس عمر مرموش، نجم منتخب مصر يقترب من ليستر سيتي الإنجليزي

بات أحد نجوم منتخب مصر، قريبا من الانتقال إلى نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي الأيام السابقة، ارتبط اسم عمر مرموش، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت، بالانتقال إلى ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، بعد تألقه مع ناديه الألماني.

مصطفى محمد يقترب من الدوري الإنجليزي

ولكن كشفت شبكة (mediasportif) أن مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي، سيغادر في انتقالات الشتاء المقبل إلى الدوري الإنجليزي.

وفي تقرير بعنوان: "مصطفى محمد سيغادر نانت لنادٍ تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز"، قالت الشبكة الفرنسية، إن مستقبل مصطفى محمد في نادي نانت أصبح أكثر قتامة مع اقتراب فصل الشتاء، بعد تلقيه عرض من ليستر سيتي.

وأضافت: "بعد انضمامه إلى النادي في يوليو 2022، اختار المهاجم المصري، مؤخرًا، تغيير وكيله، والانضمام إلى شركة CAA Base، ولا شك أن هذه الوكالة، التي تتمتع بمكانة راسخة في أوروبا، خاصة في إنجلترا، ستقوم بتغيير المشهد في مستقبل مصطفى".

ليستر سيتي مهتم بضم مصطفى محمد

وواصلت: "أصبح احتمال انتقال مصطفى محمد إلى ليستر سيتي أكثر وضوحًا"، ووفقًا للمعلومات التي جمعتها الشبكة، يمكن للمهاجم، البالغ من العمر 26 عامًا، أن يحزم حقائبه في وقت مبكر من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للانضمام إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وتابعت: "أبدى اللاعب المصري رغبته في مغادرة نانت، واستغل ليستر هذه الرغبة، وأبدى اهتمامًا متزايدًا بمصطفى لتعزيز هجومه".

ومن جانب نادي نانت، سيوافق على رحيل مصطفى محمد، ولكن مقابل مبلغ مالي كبير، قد يصل إلى 10 ملايين يور.

ويعد هذا المبلغ مرتفعًا نسبيًا، بالنظر إلى سعر الشراء الأولي البالغ 6 ملايين يورو عند انتقاله من غلطة سراي.

وأظهر ليستر سيتي، بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قدرته على الاستثمار بكثافة في سوق الانتقالات، حيث أنفق النادي 86 مليون يورو هذا الصيف، وهو ما قد يصب في صالح صفقة مع نانت.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان الثعالب على استعداد لتلبية المتطلبات المالية لنادي نانت، حيث قد يكون انتقال محمد المحتمل إلى ليستر فرصة لكلا الطرفين، وأوضحت الشبكة قائلة: "بالنسبة لنانت، ستكون هذه فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاعب المصري الدولي، وبالنسبة لليستر، فإن التعاقد مع مهاجم واعد يمكن أن يعزز فريقه في منافسة صعبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز".

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