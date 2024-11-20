انتهاء أزمة كهربا مع نادي الزمالك بعد سداد باقي الغرامة

سدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باقي مستحقات الغرامة المالية لنادي الزمالك اليوم الأربعاء لتنتهي الأزمة بين الطرفين.

وعلمت فيتو من مصدر أن الأزمة بين كهربا ونادي الزمالك انتهت بعد سداد لاعب الأهلي مبلغ 7 ملايين جنيه باقي مبلغ الغرامة المالية الموقعة على اللاعب.

كواليس أزمة كهربا والزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس أزمة النادي مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد تقديم بلاغ ضد اللاعب بسبب عدم سداده شيكا بمبلغ 7 ملايين جنيه لصالح الزمالك.

وقال المصدر: إن الزمالك حصل علي 70 مليون جنيه من اللاعب من أصل 76 مليون جنيه وفقًا لغرامة الفيفا الموقعة عليه.

الزمالك يقدم بلاغا ضد كهربا

وتواصل أجهزة البحث الجنائي التحقيق في البلاغ المقدم من نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كان مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، قد أصدر بيانًا رسميًّا أكد فيه أن النادي حصل على غرامة كهربا كاملة، وأنهم رفضوا تقسيط الغرامة.

وكانت إدارة نادي الزمالك، قالت إن النادي حصل على غرامة كهربا بالدولار، وأكدت إدارة النادي الأهلي واللاعب أن الغرامة تم تسديدها بالجنيه المصري.

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