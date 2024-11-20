أخبار الاقتصاد اليوم، الإحصاء يكشف عدد الأطفال في مصر فى يومهم العالمى، ارتفاع جديد فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، مفاجاة فى طرح المصرف المتحد بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

كشف تقرير صادر اليوم الأربعاء بمناسبة اليــــوم العالمي لحقوق الطفل 2024 عن الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأطفال في مصر يقدر بنحو39.5 مليون طفل (20,3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19,2 مليون من الاناث بنسبة 48.7%) وذلك في بداية 2024.

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، توقعاته لقرار البنك المركزي خلال اجتماعه غدًا بشأن أسعار الفائدة.

وقال أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن معظم التوقعات تشير إلي إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

وأوضح أن ذهاب التوقعات لتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال اجتماع الغد، بسبب زيادة معدل التضخم في أكتوبر إلي 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دو جويندوز: إنه مع مضي البنك قدما في خفض أسعار الفائدة، يجب على المسئولين عدم الاندفاع في تنفيذ القرار في ظل حالة الغموض الاقتصادي.

شهدتأسعار الذهب صعودا جديدا داخل الأسواق بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية، وذلك بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية.

وقفز جرام الذهب في التعاملات المسائية داخل الاسواق وجاءت أسعار المعدن الأصفر وفقا لأخر تحديث

أكد المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أننا نستهدف الوصول لمعدل معاملات عبر إنستاباي بقيمة 2.7 تريليون جنيه خلال العام الحالي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": عند استخدام إنستا باي في تحويلات المصريين بالخارج بالدولار والعملات الصعبة، فإن تلك الأموال ستدخل الحساب بالجنيه المصري.

قرر البنك المركزي المصري البدء في بيع 30 بالمئة من أسهم "المصرف المتحد"، اليوم الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات

وتأتي عملية بيع الأسهم في "المصرف المتحد" بعد توقف عمليات الخصخصة للبنوك الحكومية لأكثر من عقد من الزمن.

وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم يحقق 5.15 مليارات جنيه (104 ملايين دولار).

ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

تواصل العملات الرقمية وعلى راسها البيتكوين الصعود وذلك بعد الدعم الأمريكى والوعود بوجود نظام أقل تقييد لها، فى ظل دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع سعر عملة بيتكوين اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي فوق 94 ألف دولار.

تضاعف سعر البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، هذا العام بعد الدعم الذى يقدمه الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب للعملات الرقمية.

تشارك الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في فعاليات معرض Salon International Du Batiment (SIB)، الذي يُقام بمدينة الجديدة بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2024.

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