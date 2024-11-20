4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20- 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية..

وجاءت أسعار الذهب المحلية في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29960 جنيهًا.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من قوة الدولار، فيما يراقب المتداولون عن كثب التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض أسعار الذهب 5% خلال التعاملات

وانخفض سعر الذهب نحو 0.5%، الأمر الذي معه توقفت مكاسب المعدن الأصفر التي استمرت ليومين.

ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع مدعومة بالتوترات الجيوسياسية

ودعمت التوترات الجيوسياسية؛ ارتفاع سعر الذهب في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحديث عقيدة نووية توسع شروط استخدام الأسلحة النووية.

وفي الوقت نفسه، شنت أوكرانيا أول ضربة لها داخل روسيا باستخدام صواريخ أمريكية.

الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين

يشار إلى أن المستثمرين يلجأون عادةً إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.3% اليوم الأربعاء ليتحقق تحسنًا طفيفًا بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام.

مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

كما يراقب المتداولون مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن البنك المركزي تحول إلى سياسة التيسير النقدي، إلا أن وتيرة خفض الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

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