ارتفاع جديد فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

شهدتأسعار الذهب صعودا جديدا داخل الأسواق بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية، وذلك بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية.

وقفز جرام الذهب في التعاملات المسائية داخل الاسواق وجاءت أسعار المعدن الأصفر وفقا لأخر تحديث لها كالتالى:

أسعار الذهب المحلية اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيهًابينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3755جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيهًا وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30040 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الذهب فى البورصة

واصل سعر الذهب صعوده لليوم الثالث وسط إقبال المتداولين على الملاذ الآمن لحين استيعاب آخر التطورات بشأن حرب روسيا مع أوكرانيا.

التوترات الجيوسياسية زادت من صعود سعر الذهب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقيدة نووية محدثة توسع شروط استخدام الأسلحة النووية. يبحث المستثمرون عادةً عن الأمان في المعدن الثمين في أوقات عدم اليقين.

ارتفاع الذهب 28% العام الجاري

ارتفع الذهب بأكثر من 28% هذا العام مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، وتحول سياسة "الاحتياطي الفيدرالي"، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

ارتفع سعر الذهب الفوري 0.6% إلى 2,647.39 دولار للأونصة عند الساعة 11:11 صباحًا في الولايات المتحدة.

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