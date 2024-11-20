هيئة المعارض تشارك في معرض SIB بالمغرب لتعزيز التعاون الصناعي

تشارك الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في فعاليات معرض Salon International Du Batiment (SIB)، الذي يُقام بمدينة الجديدة بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2024.

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو

ويضم الجناح المصري خمس شركات متخصصة على مساحة 85 مترًا مربعًا، تُبرز من خلالها الصناعات المصرية في مجالات البلاستيك، العزل، الدهانات، والرخام الصناعي.

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو

مشاركة مصرية متميزة في معرض SIB

وأكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن المشاركة المصرية في معرض Salon International Du Batiment (SIB) تضم خمس شركات رائدة تمثل قطاعات متنوعة ذات صلة بصناعات البناء والتشييد.. وحرصنا على اختيار شركات متميزة تعكس تنوع وتطور الصناعة المصرية.

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو

وتشمل هذه الشركات تخصصات مختلفة، مثل تصنيع قطع ووصلات البلاستيك من PVC، وإنتاج مواسير الصرف الصحي ومياه الشرب، وتصنيع الرخام الصناعي وتركيب الديكورات والوحدات الخرسانية، بالإضافة إلى إنتاج الفوم ومواد العزل، وصناعة الدهانات ومواد الطلاء.

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو

وأضاف أن هذه المشاركة تُظهر التزامنا بدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع في الأسواق الأفريقية والدولية.

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو

تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية

وقال رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات: نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وخاصة السوق المغربي الذي يتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاع البناء والتشييد.

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو



وأضاف أن هذا المعرض يُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات، ونتطلع لتحقيق شراكات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب.

مصر تشارك في معرض SIB بالمغرب، فيتو

نبذة عن معرض SIB

ومعرض Salon International Du Batiment (SIB) هو أحد أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في أفريقيا، ويُقام كل عامين في المغرب. يجمع المعرض بين الشركات العالمية والمحلية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات المتعلقة بالبناء. كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على اتجاهات السوق، ويستقطب الآلاف من المهنيين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

يشارك في المعرض اكثر من ١٠ دول،منها(الصين_مورتانيا_المانيا_تركيا_ايطاليا_البرتغال_اسبانيا) بوجود اكثر من ٣٠٠٠ زائر

شريف الماوردي: هيئة المعارض تشارك في 140 معرضا دوليًا لتشجيع الصناعة الوطنية

وكشف اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض،عن مشاركة مصر فى نحو 140 معرضا دوليا، ضمن خطة هيئة المعارض خلال الفترة المقبلة، بدءا من فرنسا وحتى الصين وكافة الدول الخارجية.

فوائد عودة مصر لعضوية الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"

وأشار الماوردي ، فى تصريحاته إلى فوائد عودة مصر لعضوية الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"، كمنظمة كبري عالمية كبري تضم أكثر من 90 دولة.

وأكد أنه سيتم استغلال تلك العضوية كبوابة لدخول مصر للمشاركة فى كافة الفعاليات التي تطلقها الدول الأعضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا