الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الأحد، معرض "أوتو تك"، لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إذ تستمر فعالياته من 17 الى 19 نوفمبر 2024، داخل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

 

 

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، إن معرض "اوتو تك"، يضم أكثر من 300 شركة عارضة من جنسيات مختلفة أبرزها الصين والهند وتايوان وتركيا ورومانيا بجانب 15 دولة أخرى.

 

وأضاف "الماوردي"، أن تلك المعارض المتخصصة تهدف إلى توطين تكنولوجيا الصناعات المغذية للسيارات والترويج لمكونات الإنتاج المحلية ضمن مخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر لخفض فاتورة الاستيراد.
 

 

 المعرض يعد نافذة تسمح بعرض منتجات كافة الدول المشاركة سواء المحلية والأجنبية

وأوضح رئيس هيئة المعارض أن المعرض يعد نافذة تسمح بعرض منتجات كافة الدول المشاركة سواء المحلية والأجنبية، بجانب تلبية متطلبات المستهلك والاطلاع على أحدث المعروضات.



وأكد رئيس هيئة المعارض، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متنوعة تعتمد على اقتحام كافة القطاعات الصناعية وإقامة أحداث مختلفة النشاط وفق رؤية مصر 2030، وزيادة معدلات التصدير بنحو 30 % سنويًا.
 

صناعة المعارض 
وأضاف "الماوردي"، أن صناعة المعارض تعد من أهم الأدوات لنمو الاقتصاد المصري وغزو الأسواق العالمية خاصة السوق الافريقي للترويج للمنتجات المصرية، موضحا أن نسبة الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تشكل نحو ١٥ ٪ من إجمالى حركة السياحة العالمية.

نبذة عن معرض "أوتو تك"

يعد معرض "اوتو تك" من أكبر المعارض المتخصصة في خدمات مابعد البيع في أفريقيا، والذي يتم تنظيمه من قبل "إنفورما ماركتس"، إذ يضم بعثات من المشترين من عدة دول إفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، وتنزانيا.

كما يضم المعرض 8 قطاعات مختلفة في صناعة السيارات: قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الغسيل والعناية، تعديل السيارات والإكسسوارات، الزيوت والتشحيم، قطع الغيار النقل والمواصلات، والإلكترونيات والنظم.

 

الاتحاد العربي للمعارض: نستهدف تحقيق التكامل في صناعة المعارض وإطلاق فعاليات خلال 2025

هيئة المعارض: نعمل على مساندة المستثمرين المحليين للترويج لمنتجاتهم

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اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات معرض اوتو تك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

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