الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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اقتصاد

عملة «البيتكوين» ترتفع لمستويات 94 ألف دولار

ارتفاع سعر البيتكوين،
ارتفاع سعر البيتكوين، فيتو

تواصل العملات الرقمية وعلى راسها البيتكوين الصعود وذلك بعد الدعم الأمريكى والوعود بوجود نظام أقل تقييد لها، فى ظل دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع سعر عملة بيتكوين اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي فوق 94 ألف دولار.

تضاعف سعر البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، هذا العام بعد الدعم الذى يقدمه الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب للعملات الرقمية.

سوق العملات الرقمية تصل إلى تريليون

وارتفعت أسعار العملات المشفرة منذ الانتخابات الأمريكية التي جرت في الخامس من نوفمبر، بعدما راهن المتداولون على أن الدعم الذي وعد به الرئيس المنتخب ترامب للأصول الرقمية من شأنه أن يؤدي إلى نظام تنظيمي أقل تقييدا ​​ويضخ بعض الحياة مرة أخرى في عملة البيتكوين بعد بضعة أشهر من التراجع والخمول بها.

وقد أدت الإثارة المتزايدة إلى رفع قيمة سوق العملات المشفرة العالمية إلى أكثر من 3 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع.

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