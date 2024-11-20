عملة «البيتكوين» ترتفع لمستويات 94 ألف دولار

تواصل العملات الرقمية وعلى راسها البيتكوين الصعود وذلك بعد الدعم الأمريكى والوعود بوجود نظام أقل تقييد لها، فى ظل دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع سعر عملة بيتكوين اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي فوق 94 ألف دولار.

تضاعف سعر البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، هذا العام بعد الدعم الذى يقدمه الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب للعملات الرقمية.

سوق العملات الرقمية تصل إلى تريليون

وارتفعت أسعار العملات المشفرة منذ الانتخابات الأمريكية التي جرت في الخامس من نوفمبر، بعدما راهن المتداولون على أن الدعم الذي وعد به الرئيس المنتخب ترامب للأصول الرقمية من شأنه أن يؤدي إلى نظام تنظيمي أقل تقييدا ​​ويضخ بعض الحياة مرة أخرى في عملة البيتكوين بعد بضعة أشهر من التراجع والخمول بها.

وقد أدت الإثارة المتزايدة إلى رفع قيمة سوق العملات المشفرة العالمية إلى أكثر من 3 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا