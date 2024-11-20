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اقتصاد

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

البنك المركزي واجتماع
البنك المركزي واجتماع سعر الفائدة، فيتو

أسعار الفائدة، كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، توقعاته لقرار البنك المركزي  خلال اجتماعه غدًا بشأن أسعار الفائدة.

 

توقعات أسعار الفائدة

وقال أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن معظم التوقعات تشير إلي إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

 

تثبيت أسعار الفائدة

وأوضح أن ذهاب التوقعات لتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال اجتماع الغد، بسبب زيادة معدل التضخم في أكتوبر إلي 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

 

ارتفاع معدلات التضخم

ولفت إلي أنه من المنتظر الإعلان عن ارتفاع جديدة في أرقام معدلات التضخم في نوفمبر بسبب تحريك أسعار المواد البترولية والطاقة والسلع الأساسية.
 

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اجتماع البنك المركزي

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم الخميس المقبل؛ للمرة الخامسة على التوالي خلال هذا العام، مع توقعات بالإبقاء على  سعر الفائدة دون تغيير.

 

تثبيت سعر الفائدة خلال 4 اجتماعات
 

يشار إلى أن  لجنة السياسات النقدية قررت في أربعة إجتماعات متتالية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

 

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