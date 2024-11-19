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نجاح المهمة الأولى للعميد.. حسام حسن يصعد بالفراعنة لأمم إفريقيا بدون هزيمة.. تريزيجيه الأكثر تهديفيا والوجوه الجديدة تتصدر المشهد

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

نجح العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق مهمة التأهل لأمم إفريقيا 2025 في المغرب بنجاح وبدون هزيمة بعد ختام التصفيات.

 

منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في تصفيات أمم أفريقيا

ولعب منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 6 مباريات داخل وخارج مصر في تصفيات أمم أفريقيا نجح في الفوز في 4 مباريات وحسم التأهل مبكرا قبل أن يتعادل في آخر مباراتين بعد أن ضمن التأهل.

ولم يسقط الفراعنة تحت قيادة حسام حسن في فخ الهزيمة في أي مباراة كما سجل لاعبيه 12 هدفا واستقبل هدفين فقط.

لعب 6 مباريات 

فاز في 4 

تعادل في 2 

خسر 0 

سجل 12 هدف

استقبل  2

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

 

تريزيجيه الهداف مع حسام حسن

ويعد محمود حسن تريزيجيه الأكثر مساهمة تحت قيادة حسام حسن حيث ساهم في تسجيل 5 أهداف خلال 5 مباريات في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 مسجلا 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

 

الوجوه الجديدة مع منتخب مصر

 وفي ظل الغيابات الكبيرة عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا ووالتي  كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

دفع حسام حسن بعدة وجوه جديدة مثل مصطفى شوبير الذي شارك لأول مرة وأيضا محمد ربيعة في قلب الدفاع وزلاكا في الهجوم بخلاف مشاركة حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام وتألق إبراهيم عادل 

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: فخور بأول مشاركة ليا وتمثيل بلدي منتخب مصر وأشكر حسام حسن المدير الفني على تلك الفرصة.

وأضاف:  فخور أن اسمي متواجد مع النجوم في المنافسة على جائزة أفضل حارس في إفريقيا وأفضل لاعب داخل القارة وان شاء الله الجائزة تكون مصرية في النهاية.

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أمم أفريقيا 2025 تصفيات أمم أفريقيا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن المدير الفني منتخب مصر محمد عبد المنعم

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