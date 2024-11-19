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رياضة

منتخب مصر يرد على رفض عواد والمهدي إجراء الإحماء مع شوبير (فيديو)

حراس منتخب مصر يتدربون
حراس منتخب مصر يتدربون معا، فيتو

منتخب مصر، حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على توضيح ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول غضب ثنائي حراسة المرمى بصفوف الفراعنة محمد عواد والمهدي سليمان، بسبب تفضيل حسام حسن الدفع بزميلهم مصطفى شوبير أساسيًّا أمام بوتسوانا، على الرغم من أنه لم يشارك أساسيا مع الأهلي منذ فترة طويلة.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل في الساعات التي أعقبت مباراة مصر وبوتسوانا، ونشرت بعض الصفحات صور تظهر الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان يقومون بتدريبات الإحماء قبل مباراة مصر وبوتسوانا بعيدا عن الحارس الأساسي مصطفى شوبير.

 

ونشر الجهاز الفني صور وفيديو تظهر الحراس الثلاث يتدربون معا قبل انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا.

منتخب مصر يتعادل مع بوتسوانا بهدف

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه بوتسوانا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب 

 

بهذه النتيجة حصد كلا المنتخبين المصري والبوتسواني نقطة وحيدة، رفعت رصيد مصر إلى 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد بوتسوانا إلى 8 نقاط، وتأهل المنتخبان معا إلى أمم إفريقيا بالمغرب العام المقبل.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2025، التي تضم منتخبات مصر وبتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا، كالتالي:

1-  مصر 14 نقطة 

2- بتسوانا 8 نقاط

3- موريتانيا 7 نقاط

4- كاب فيردي 4 نقاط 

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد عواد المهدي سليمان حسام حسن مصطفي شوبير بوتسوانا

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