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رياضة

عصام الحضري عن فوز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة: عاد من يستحق

عصام الحضري والمهندس
عصام الحضري والمهندس هاني أبوريدة

حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق على تهنئة المهندس هاني أبوريدة وقائمته بعد الفوز بالتزكية بانتخابات اتحاد الكرة.

وكتب الحضري على صفحته على فيس بوك: "عاد من يستحق.. أتمنى التوفيق وكامل الدعم لقائمة المهندس هاني أبوريدة في قيادة سفينة كرة القدم المصرية..مليون مبروك للعضو الأقدم على مستوى العالم بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم".

 

وفاز المهندس هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة وأغلق اليوم باب الترشح نهائيا ولم تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

أبو ريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة 

وقدمت قائمة هاني أبو ريدة، أوراق الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، والتي كان من المقرر لها أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.  

وجاءت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة كالتالي: 

١)  هاني حسن علي أبو ريدة
٢)  خالد محمد علي الدرندلي
٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف
٤) محمد محمود يونس الشربيني
٥) وليد عمر عبد الجواد درويش
٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة
٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين
٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين
٩)  إيناس محمد علي مظهر.

والمرشحون الاحتياطيون كالتالي: 

١)  أشرف محمد موسى حسن
٢)  جمس حنا جرس جاد الرب
٣) هيام محمد محمد بركة

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