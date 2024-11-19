أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة.. البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام التعاملات.. والجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن المركبات الواردة من الخارج

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة

سبائك الذهب ، ارتفعت أسعار سبائك الذهب في الأسواق، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في الجرام الواحد، لتلامس السبيكة 1 جرام عيار 24 نحو 4750 جنيها، حيث تعتبر سبائك الذهب هي الملاذ الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث.

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم

أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 4750 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 11870 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات بــ 47500 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام بــ 475000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4750000 جنيه.



ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بنحو 70 جنيها ليبلغ عيار 24 نحو 4212 جنيها للبيع، بحركة التعاملات في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4212جنيهًا للبيع.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3680 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3160 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2456 جنيهًا للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2105 جنيهات للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1600 جنيه للبيع.

رئيس البورصة ومحافظ الشرقية يعقدان لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق

عقد أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والمهندس حازم الأشموني - محافظ الشرقية لقاءً حواريًا مع طلاب جامعة الزقازيق وشباب المحافظة عقب مشاركتهم حضور ندوة تثقيفية حول أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

وأوضح الشيخ أنه لابد من تنمية الفكر الاستثماري لدى الشباب وأشار إلى مزايا الاستثمار بالبورصة والتي توفر تنوعا ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته التاسعة والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وقد أكد رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على نشر الثقافة المالية بين الشباب وتوسيع قاعدة المستثمرين من مختلف المحافظات لافتًا إلى أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الاستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب، بوصفها وسيلة للاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وليست مجرد مضاربات.

تباين أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء



أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الثلاثاء؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19487.1 جنيه للطن، بانخفاض 72 جنيهًا عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9935.2 جنيه للطن، بارتفاع 22 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15285.7 جنيه، بارتفاع 526 جنيهًا عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 23 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه للطن.

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20653.8 جنيه للطن، بارتفاع 154 جنيه عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.





وزير الاستثمار يبحث مع شركة إماراتية خطط توسعاتها في مصر



التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع كريم حسن المدير التنفيذي لشركة أفكو الإماراتية التي تعمل في مجال إنتاج وتكرير زيت الطعام والصابون، لبحث توسيع الشركة لأنشطتها ومشروعاتها المستقبلية في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العاملة في مصر بتوسيع مشروعاتها الاستثمارية.

وأكد «الخطيب»، حرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم للشركة الإماراتية لتوسيع مشروعاتها وضخ مزيد من الاستثمارات والتنوع في تصنيع وإنتاج منتجات مختلفة أخرى، وإزالة كل التحديات التي تحول دون ذلك

وأشار إلى أن السوق المصرية يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف «الخطيب»، أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، وتقليل فترة الإفراج الجمركي للمنتجات والبضائع، وخفيف الأعباء الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

ولفت إلى مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار، وتنافسية في مجال التجارة الخارجية.

وفي السياق ذاته، أوضح المدير التنفيذي لشركة أفكو الإماراتية، أن الشركة تخطط لتوسيع مشروعاتها في مصر، لما تتميز به فرص استثمارية جاذبة، مضيفا أن الشركة لديها مشروعات في 50 دولة حول العالم، وتعمل في السوق المصري منذ عام 1999، وهي رائدة في مجال إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة



تعليمات جديدة من الجمارك بشأن المركبات الواردة من الخارج



أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (46) لسنة ٢٠٢٤ بخصوص تطبيق كتاب اللواء مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية رقم ٤٣٩٨ المؤرخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۷، والوارد إلى المصلحة بتاريخ ۲۰۲٤/١١/١٧.

وجاء الكتاب بشأن الالتزام بإصدار الإفراجات الجمركية للمركبات الواردة من الخارج مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالمركبة، وكذا بيانات الأجزاء الجوهرية للمركبة رقم شاسيه رقم موتور طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث أنه لن يتم قبول الإفراجات الجمركية الواردة للإدارة العامة للمرور من المنافذ الجمركية دون إثبات رقم الموتور بالإفراج الجمركي.

انخفاض كبير في أسعار الدواجن





أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، وتراوحت الانخفاضات ما بين جنيهين و5 جنيهات؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 66 إلى 67 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 82 جنيهًا إلى 83 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 82.2 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.2 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا