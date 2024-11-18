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اقتصاد

ارتفاع جماعي في أسعار الأسمدة اليوم

أسعار الأسمدة اليوم
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم، سجلت  أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19558.8 جنيه للطن، بارتفاع 322 جنيهًا عن سعرها السابق.

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9912.8 جنيه للطن، بارتفاع 384 جنيهًا عن سعره السابق.

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14760 جنيه، بارتفاع 529 جنيهًا عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 23 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20500 جنيه للطن، بارتفاع 460.5 جنيه عن سعره السابق.

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 15 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10970 جنيهًا للطن، بارتفاع 625 جنيهًا عن سعره السابق.

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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إنتاج مصر من الأسمدة، فيتو

أحدث الإحصائيات لإجمالي الإنتاج من الأسمدة

وعلى صعيد آخر؛ تشير أحدث الاحصائيات إلى أن إجمالي الإنتاج من الأسمدة بلغ خلال عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية.

مصر تحتل المرتبة السابعة عالميًّا في إنتاج اليوريا

واشارت الاحصائيات الى ان مصر تحتل  المرتبة السابعة عالميًّا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار. 

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نترات النشادر مخصوص تتراجع 2150 جنيهًا، أسعار الأسمدة في الأسواق

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طن اليوريا يبدأ من 4800 جنيه، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق

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