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اقتصاد

4308 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارًا بجميع الأعيرة صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث. 

 

اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيه للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3230 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2515 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1615 جنيهًا للبيع.

 

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