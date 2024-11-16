السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يفتتح معرض ديستنشن أفريكا ( صور)

معرض ديستنشن افريقا
معرض ديستنشن افريقا

 افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة بالقاهرة، اليوم السبت وتستمر الفعاليات حتى غد الأحد.

 وينظم المعرض سنويًّا كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة فاضل مرزوق، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة هانى سلام، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

 

التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات 

ويسهم معرض ديستنشن أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

 ويقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية، والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تبني مبادئ الإنتاج الأنظف وممارسات الاستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.  

 

 

ويجمع المعرض بين أكثر من 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع وأكثر من 85 عارضا من أكبر مصدري قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات فى مصر.

ويمثل المعرض فرصة هائلة لصادرات قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية، سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو اختراق أسواق تصديرية جديدة

ويتيح المعرض الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على زيادة الصادرات.

 

 وتشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية، حيث اكتسب المعرض شهرة عالمية بين المشترين الدوليين للحضور إلى مصر والإستيراد من سلاسل الإمداد المصرية والإفريقية.

 

قطاعا الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر

يشار إلى أن قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر ويمثلان 3% من الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى حوالي مليوني عامل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

معرض ديستنشن أفريكا المجلس التصديري للغزل والمنسوجات هانى سلام جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك

مواد متعلقة

2.5 مليون طن صادرات الموالح المصرية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

32 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

اليوم، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" للملابس الجاهزة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة

الأكثر قراءة

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

رئيس الوزراء يشهد عقد تأسيس شركة مساهمة للنصر للسيارات

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

دفاع أحمد فتوح: الفيفا أجرى تحليل مخدرات لموكلي وأظهر سلبيته

بعد الحكم على أحمد فتوح، ماذا يعني وقف تنفيذ عقوبة الحبس؟

منوعات

المزيد

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads