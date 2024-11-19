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قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

التقاء نهرين فى الصين،
التقاء نهرين فى الصين، فيتو

أظهرت لقطات انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد فريد لالتقاء نهرين مختلفي الألوان في الصين، دون امتزاج بينهما.

التقاء نهرين بمياه زرقاء وأخرى حمراء دون امتزاج 

ووفق الصور المنتشرة يمكن رؤية نهر "كوادام" الذي يتميز بمياهه الزرقاء الجليدية "الأزرق الفاتح"، والنهر الثاني، "وولانسوسو" باللون الأحمر، في مقاطع فيديو لنقطة الالتقاء بين النهرين انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ويظهر خط واضح حيث يلتقي النهران في بلدة شيانغجيا، في مقاطعة دولان، ما يخلق مشهدا فريدا.

ويحدث الانقسام المذهل والمميز بين النهرين بسبب الاختلافات في المنشأ وبالتالي الرواسب في كل نهر.

مشهد بديع لالتقاء نهر كوايدا موولانسوسو في الصين 

ويمر نهر "كوايدام" الأزرق عبر حوض كوايدام في مقاطعة تشينغهاي في الصين، حيث الجبال مغطاة بالثلوج والمراعي مليئة بالحيوانات البرية. ويتكون الحوض من بحيرة مالحة زرقاء، ما يزيد من صفاء وبرودة الماء.

بينما يأتي نهر "وولانسوسو" من بحيرة ألاك على الحدود الجنوبية لحوض "كوايدام"، ويتميز بلونه الأحمر الغامق الناتج عن تراكم أكاسيد الحديد في الصخور الرسوبية.

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الصين الأزرق الفاتح الاحمر النهرين وولانسوسو كوايدام

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