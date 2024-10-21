الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

أفادت تقارير أن علماء صينيين نجحوا في ابتكار أقوى مغناطيس مقاوم في العالم، أقوى من المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة.



المجال المغناطيسي للأرض



وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشير التقارير إلى أن المغناطيس المقاوم أنتج مجالا مغناطيسيا ثابتا بقوة 42.02 تسلا (وحدة قياس المجال المغناطيسي)، محطمين بذلك الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الولايات المتحدة في هذا المجال في عام 2017.



ومن المتوقع أن يؤدي الإنجاز المهم الذي حققه مختبر المجال المغناطيسي العالي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CHMFL) إلى اكتشافات فيزيائية جديدة.



وبحسب المؤسسة، بعد حوالي أربع سنوات من الجهود الدؤوبة، نجح العلماء والمهندسون وفي تحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميغاواط، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأمريكي في عام 2017.

المجالات المغناطيسية القوية



وتعد المغناطيسات عالية المجال أدوات أساسية لاستكشاف الخصائص الخفية للمواد المتقدمة مثل الموصلات الفائقة، والتي يمكنها حمل التيار الكهربائي دون توليد حرارة مهدرة في درجات حرارة منخفضة للغاية.



وتوفر هذه المجالات المغناطيسية القوية فرصا لمراقبة ظواهر فيزيائية جديدة تماما والتلاعب بحالات المادة، ما يوفر رؤى قيمة في فيزياء المادة المكثفة.