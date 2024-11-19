اللبان الدكر يعالج التهابات اللثة ويساعد على الاسترخاء ويقوي المناعة

فوائد اللبان الدكر، اللبان الدكر من أنواع اللبان الطبيعية التى يتم استخراجها من النبات ويستخدم في صناعات عديدة منها طبية واخرى تجميلية.

وفوائد اللبان الدكر، عديدة لقيمته الغذائية المهمة حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن بشروط.

أهمية تناول اللبان الدكر

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللبان الدكر هو مادة صمغية يتم استخراجها من شجرة اللبان التي تنمو في المناطق الجافة من قارة أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ويتميز اللبان الدكر برائحته العطرة واستخداماته المتعددة في الطب التقليدي والعلاج بالأعشاب، ويعتني الناس منذ قرون طويلة بفوائد هذه المادة الطبيعية التي تحتوي على مركبات فعالة مثل الأحماض اللبانية والزيوت الطيارة التي تمتلك خصائص علاجية مميزة.

فوائد اللبان الدكر للصحة

فوائد اللبان الدكر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد اللبان الدكر:-

يعد اللبان الدكر من العلاجات الطبيعية الفعالة لتحسين صحة الجهاز التنفسي، حيث يستخدم في التخفيف من أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية، ويساعد على تقليل الالتهابات في المسالك الهوائية ويعمل كطارد للبلغم، يتم ذلك عن طريق استنشاق بخار اللبان الدكر، مما يسهم في تحسين التنفس وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي.

يتميز اللبان الدكر بخصائص قوية مضادة للالتهابات، وهو ما يجعله مفيد في علاج العديد من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل، والذئبة، والتهاب الأمعاء، حيث تحتوي المادة الصمغية على مركبات تساعد على تقليل تورم المفاصل والألم المصاحب له، بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن اللبان الدكر يمكن أن يكون فعالًا في علاج بعض أمراض الأنسجة الرخوة.

يساعد اللبان الدكر في علاج مشاكل مثل عسر الهضم، الإمساك، والغازات، كما يعزز من إنتاج العصارات الهضمية ويحفز حركة الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم.

يحتوي اللبان الدكر على العديد من المركبات المضادة للأكسدة التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، من خلال محاربة الجذور الحرة في الجسم، يساعد اللبان الدكر على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وله دورًا في تنشيط الخلايا المناعية، مما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

يستخدم اللبان الدكر في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، لأن له فوائد في علاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب، والتجاعيد، والالتهابات الجلدية، ويعمل اللبان على تجديد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية، مما يساعد في تحسين مظهر الجلد ومنحها إشراقة طبيعية.

يساعد في تهدئة الأعصاب ورفع مستوى الاسترخاء، ورائحته العطرية تساعد على تقليل التوتر والقلق، ويمكن أن يكون لها تأثير مهدئ على العقل والجسم، ولهذا السبب، يتم استخدامه في جلسات التأمل والاسترخاء.

يستخدم اللبان الدكر في بعض منتجات العناية بالفم مثل غسولات الفم ومعاجين الأسنان، ويساعد على محاربة البكتيريا الضارة في الفم، وتقليل رائحة الفم الكريهة، كما يُعتقد أنه يساعد في علاج التهاب اللثة والحفاظ على صحة الأسنان.

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