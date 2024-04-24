فوائد اللبان الدكر، يعزز صحة الجهاز التنفسي ويعالج هشاشة العظام ورائحة الفم الكريهة

فوائد اللبان الدكر، اللبان الدكر من أنواع اللبان التى تقدم كأعشاب وله شهرة واسعة لمذاقه المر وفوائده العلاجية العظيمة.

وفوائد اللبان الدكر، عديدة لقيمته الغذائية العالية واشتهر بفاعليته فى علاج السعال والبلغم وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتقوية المناعة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللبان الدكر مادة صمغية تفرزها شجرة اللبان يتم تجفيفها وتداولها حيث يتم نقعه فى الماء ويشرب منقوعه أن يتم مضغه مثل اللبان العادى، وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.

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أهمية اللبان الدكر

واضافت منى، أن اللبان الدكر نال شهرة واسعة فى تقوية المناعة وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي وعدوى البرد والأنفلونزا والسعال والبلغم، كما أنه مهم لجمال البشرة، وعند استخدامه يحب اختيار الحبات فاتحة اللون.

فوائد اللبان الدكر، فيتو

فوائد اللبان الدكر

وتابعت، أن من فوائد اللبان الدكر التى تدفعنا لتناوله:-

يحافظ على صحة الجهاز التنفسي ويعزز من كفاءته.

يساعد فى علاج الالتهابات الجلدية.

يساعد فى علاج البلغم وعلاج السعال والنزاعات الشعبية لأنه ينظف الشعب الهوائية من البلغم.

يقوى المناعة ويساعدها فى مقاومة الأمراض المعدية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى الحفاظ على شباب البشرة والجلد بشكل عام ويقاوم علامات التقدم فى العمر.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى، مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.

يساعد فى تقليل حدة التوتر والقلق ما يساعد على الهدوء النفسي.

يساعد فى علاج هشاشة العظام.

يساعد فى علاج رائحة الفم الكريهة لأنه يقضي على البكتيريا بالفم ويمنع التهابات اللثة والفم بشكل عام.

يعمل على مقاومة الالتهابات بالجسم لأنه يحتوى على مضادات الالتهابات التى تساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم.

يساعد فى علاج الأورام السرطانية ويمنع انتشار الخلايا السرطانية بالجسم وأيضا يساعد فى منع تكون الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ينظم عمل الجهاز الهضمى وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم ويمنع الإصابة بالإمساك.

يمنع الإصابة بسرطان البروستاتا.

يساعد فى زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال وزيادة الخصوبة أيضا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية بالجسم وتجدد الخلايا وتحافظ على شبابها.

مخاطر اللبان الدكر

وأكدت استشارى التغذية العلاجية على ضرورة عدم الإفراط في تناول اللبان الدكر، لأنه يزيد من حموضة المعدة ويسبب القيء والغثيان كما أنه ممنوع للحوامل لأنه يزيد فرص الإصابة بالإجهاض.