طريقة عمل القرنبيط، القرنبيط المقلي من الأكلات الشعبية المصرية الشتوية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم على الإفطار أو الغداء حسب الرغبة.

وطريقة عمل القرنبيط، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل حيث يكون هش ومقرمش.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية.

مكونات عمل القرنبيط المقلي:

1 رأس قرنبيط متوسط الحجم

ثمرة طماطم مبشورة

ربطة شبت

ربطة بقدونس

1 كوب دقيق

1/2 كوب نشا (اختياري للحصول على قرمشة أفضل)

1 بيضة

1/2 كوب ماء (أو حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة ملح

زيت غزير للقلي

طريقة عمل القرنبيط المقلي، فيتو

طريقة عمل القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية:

اغسلي القرنبيط جيدًا تحت الماء، ثم قطعيه إلى زهيرات صغيرة أو متوسطة الحجم.

قومي بسلق القرنبيط في ماء مغلي مع قليل من الملح لمدة 5-7 دقائق حتى يصبح طريًا ولكن ليس مهروسًا.

بعد السلق، قومي بتصفيته جيدًا من الماء.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والنشا والبيكنج بودر والتوابل (الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود والملح).

أضيفي البيضة والخضروات المفرومة واخلطي المكونات جيدًا.

أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلين على خليط سائل كثيف نوعًا ما، يشبه قوام البانكيك.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى عالية.

غمسي قطع القرنبيط المسلوق في العجينة، ثم قومي بوضعها برفق في الزيت الساخن.

اقليها حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، لمدة 3-5 دقائق تقريبًا.

استخدمي ملعقة مشقوقة لإخراج قطع القرنبيط من الزيت بعد القلي، وضعيها على ورق ماص لامتصاص الزيت الزائد.

قدمي القرنبيط المقلي ساخنًا مع شرائح الليمون أو الثوم المفروم على الوجه حسب الرغبة.

يمكن أيضًا تناوله مع الصلصات مثل الطحينة أو الزبادي.

يمكن إضافة بعض الأعشاب الطازجة المفرومة مثل البقدونس أو الشبت إلى العجينة لإضافة نكهة مميزة.

للحصول على قرمشة أفضل، يمكن دحرجة قطع القرنبيط في خليط من الدقيق والنشا قبل غمسها في العجينة.

القرنبيط المقلي على الطريقة المصرية هو طبق لذيذ وسهل التحضير، يناسب كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي بجانب الخبز أو السلطة.

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