طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية، القرنبيط المقلي من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وهو يعرف بكنتاكى الغلابة.

وطريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى يكون هش ومقرمش وبتتبيلة لا تقاوم.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية.

مكونات عمل القرنبيط المقلي:-

زهرة قرنبيط متوسطة

2 كوب دقيق

4 بيضات

القليل من اللبن الحليب

بصلة مفرومة

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2 فص ثوم

ثمرة طماطم مبشورة

ربطة شبت

ربطة بقدونس

ملح

فلفل أسود

بهارات

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

كسبرة جافة

رشة بيكينج بودر

طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية:-

نحضر القرنبيط ونغسله جيدا ثم نقطعها ونأخذ الازهار.

ثم تسلقه فى الملح والكمون لمدة دقائق ونراقبه حتى لا ينضج بشكل كامل.

ثم ننشله من الماء المغلى ونضعه على مصفاه.

ثم نحضر بولة عميقة ونصع بها الخضروات والتوابل والدقيق والبيض والقليل من اللبن ونقلب حتى نحصل على قوام يشبه قوام عجين الكيك.

ثم نحضر القرنبيط ونضعه فى خليط الدقيق والخضروات ونغلفه به جيدا.

ثم نضعه فى الزيت الساخن الغزير ونقلبه حتى يصبح ذهبى اللون.

ثم ننشله على ورق مطبخ ويفضل مصفاه للاحتفاظ بقرمشته.

ويقدم ساخنا بجانب الخبز والسلطة الخضراء والباذنجان المخلل.

طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية، فيتو

فوائد القرنبيط

والقرنبيط فوائد عظيمة، منها:-

غني بالكالسيوم، وهو متفرد في ذلك بين بقية الخضروات، لذلك فهو هام لتقوية وبناء العظام.

غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة تعزز الذاكرة وتزيد من معدلات الذكاء.

له خصائص مضادة للالتهابات وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول"، الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية.

يحتوي على عنصر الـ"جلوكورافانين"؛ الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد.

يحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما من العناصر التي تحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

القرنبيط يحتوي على كمية عالية من الألياف، مما يجعله الأفضل للجهاز الهضمي، ويمكنه أن يقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.

القرنبيط يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يعزز عمل الجهاز المناعي.