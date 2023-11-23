الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن، فاخر وسهل التحضير ولا يقاوم

القرنبيط فى الفرن،
القرنبيط فى الفرن، فيتو

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن، القرنبيط من خضروات الشتاء الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة تقدم بالطرق الشعبية التقليدية إلا أن خبراء الطهي تفننوا فى طرق تحضيره.

وطريقة عمل القرنبيط فى الفرن، سهلة وتعتبر فاخرة حيث يقدم باللحم المفروم والبشاميل وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل القرنبيط فى الفرن.

مكونات عمل القرنبيط فى الفرن:

زهرة قرنبيط

السلق

ماء

ملح

كمون

للعصاج

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

Advertisements

فص ثوم

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بهارات لحم

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

للبشاميل

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة زبد

4 كوب لبن حليب

2 مكعب مرقة دجاج

رشة حبهان بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسود

للوجه

كوب جبن شيدر على جوزة الطيب 

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن، فيتو 

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن:-

  • نسلق زهرة القرنبيط بعد غسلها جيدا.
  • حيث نضعها فى الماء ونرفعها على النار مع الملح والكمون ونتركها حتى تمام النضج.
  • ثم نقطعها ونصفيها ونتركها تبرد.
  • ثم نعصج اللحم، حيث نحضر مقلاة ونضعها على النار ونشوح اللحم حتى يتغير لونها ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبل ثم نضيف التوابل مع ربع كوب ماء ونهدئ النار حتى تمام النضج.
  • ثم نحضر البشاميل، حيث نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزبد ونحمر الدقيق جيدا حتى يحمر لونها.
  • ثم نضيف اللبن الحليب الدافئ تدريجيا مع التقليب السريع، على النار الهادئة حتى يغلظ القوام.
  • ثم نتبل البشاميل ونقلب، مع مراعاة أن البشاميل هنا يجب أن يكون خفيف على عكس الذى يتم تحضيره لعمل المكرونة البشاميل.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يهدأ قليلا.
  • ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونضيف لها القليل من البشاميل.
  • ثم نضع طبقة من القرنبيط المسلوق ونصب عليها القليل من البشاميل ثم نفرد طبقة اللحم المعصج.
  • ثم نضع عليها طبقة قرنبيط أخرى، ثم نصب البشاميل، ونرش الجبن على الوجه.
  • ندخل الصينية الفرن حتى يحمر وجهها.
  • ثم نخرج القرنبيط ونتركه يبرد قليلا، ثم يقطع ويقدم ساخنا بجانب الأرز بالشيعرية أو الخبز والسلطة الخضراء.
txt

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل فى الفرن، سهلة ومميزة ولا تقاوم

txt

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ فى الفرن، سهلة ولذيذة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

القرنبيط القرنبيط في الفرن طريقة عمل القرنبيط فى الفرن مكونات عمل القرنبيط فى الفرن الشيف نورهان القاضى زهرة القرنبيط

مواد متعلقة

طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية

طريقة عمل القرنبيط، بأكثر من وصفة ليحبها الأطفال

فوائد القرنبيط، يحسن عمل الدورة الدموية ويقوي العظام

طريقة عمل القرنبيط المقرمش، بمكونات بسيطة

الأكثر قراءة

كتائب القسام تكشف الموعد الجديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة

السيسي يشهد مؤتمر تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة الدولي

354 جنديا بين قتيل وجريح، حزب الله يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل تحقيقات النيابة في سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين

النشطاء يكشفون الصورة الأولى لبائع الطعام المصري بعد انتصاره على مستشار أوباما

السيسي يصل استاد القاهرة الدولي لحضور مؤتمر تحيا مصر فلسطين

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

Advertisements

منوعات

المزيد

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

المزيد
الجريدة الرسمية