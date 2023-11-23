طريقة عمل القرنبيط فى الفرن، فاخر وسهل التحضير ولا يقاوم

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن، القرنبيط من خضروات الشتاء الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة تقدم بالطرق الشعبية التقليدية إلا أن خبراء الطهي تفننوا فى طرق تحضيره.

وطريقة عمل القرنبيط فى الفرن، سهلة وتعتبر فاخرة حيث يقدم باللحم المفروم والبشاميل وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل القرنبيط فى الفرن.

مكونات عمل القرنبيط فى الفرن:

زهرة قرنبيط

السلق

ماء

ملح

كمون

للعصاج

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

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فص ثوم

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بهارات لحم

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

للبشاميل

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة زبد

4 كوب لبن حليب

2 مكعب مرقة دجاج

رشة حبهان بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسود

للوجه

كوب جبن شيدر على جوزة الطيب

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن، فيتو

طريقة عمل القرنبيط فى الفرن:-

نسلق زهرة القرنبيط بعد غسلها جيدا.

حيث نضعها فى الماء ونرفعها على النار مع الملح والكمون ونتركها حتى تمام النضج.

ثم نقطعها ونصفيها ونتركها تبرد.

ثم نعصج اللحم، حيث نحضر مقلاة ونضعها على النار ونشوح اللحم حتى يتغير لونها ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبل ثم نضيف التوابل مع ربع كوب ماء ونهدئ النار حتى تمام النضج.

ثم نحضر البشاميل، حيث نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزبد ونحمر الدقيق جيدا حتى يحمر لونها.

ثم نضيف اللبن الحليب الدافئ تدريجيا مع التقليب السريع، على النار الهادئة حتى يغلظ القوام.

ثم نتبل البشاميل ونقلب، مع مراعاة أن البشاميل هنا يجب أن يكون خفيف على عكس الذى يتم تحضيره لعمل المكرونة البشاميل.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يهدأ قليلا.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونضيف لها القليل من البشاميل.

ثم نضع طبقة من القرنبيط المسلوق ونصب عليها القليل من البشاميل ثم نفرد طبقة اللحم المعصج.

ثم نضع عليها طبقة قرنبيط أخرى، ثم نصب البشاميل، ونرش الجبن على الوجه.

ندخل الصينية الفرن حتى يحمر وجهها.

ثم نخرج القرنبيط ونتركه يبرد قليلا، ثم يقطع ويقدم ساخنا بجانب الأرز بالشيعرية أو الخبز والسلطة الخضراء.