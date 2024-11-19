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رياضة

موعد تحرك حافلة منتخب مصر لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بتسوانا

حافلة منتخب مصر،
حافلة منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره البوتسواني، في استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب. 

ومن المقرر أن تتحرك حافلة منتخب مصر لاستاد الدفاع الجوي في الثالثة عصر اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا 

 وتمتلك قنوات beIN Sports حقوق بث مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 2.

 

تردد قناة beIN Sports HD 2 على نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2/3.

 

تردد قناة beIN Sports HD 2 على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

الخطأ: 2/3.

 

تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا 

 واجه منتخب مصر نظيره البوتسواني 7 مرات قبل مباراة المنتخبين اليوم بواقع 5 لقاءات رسمية و2 ودية، انتهت 5 مباريات منها بفوز المنتخب الوطني مقابل تعادلين، وسجل خلالها الفراعنة 11 هدفا واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.

وحسم منتخب مصر رسميا بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025 من الجولة الرابعة، بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية على حساب الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا بالقاهرة، قبل أن يفوز على المنتخب الموريتاني في الجولة الرابعة على ملعبه ووسط جماهيره بالعاصمة نواكشوط، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة. 

 

وفي مباراة الجولة الأخيرة تعادل منتخب مصر أمام مضيفه كاب فيردي على ملعب الأخير بهدف لكل منهما ليصل إلى النقطة الثالثة عشر ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه المنتخب البوتسواني إلى 6 نقاط كاملة.

 

منتخب مصر يطمح لمواصلة انتصاراته أمام بوتسوانا

ويطمح منتخب مصر الوطني لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وتحقيق فوزه الخامس في مشوار التصفيات على حساب بوتسوانا في لقاء اليوم بالجولة الأخيرة 

منتخب بوتسوانا، فيتو
منتخب بوتسوانا، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة بوتسوانا

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، استعداداته لمواجهة بوتسوانا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وخاض المنتخب الوطني مرانا خفيفا في السادسة مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة وتم تخصيص فقرة للتدسديد على المرمى من وضعي الثبات والحركة. 

 

بوتسوانا يسعى لتحقيق المفاجأة والتأهل لأمم إفريقيا

في المقابل، يدخل منتخب بوتسوانا مباراة اليوم أمام منتخب الفراعنة ساعيا لتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 10 نقاط، وإنتزاع البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة لمرافقة المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا، في ظل منافسة شرسة من المنتخب الموريتاني، الذين يلتقي غدا مع الرأس الأخضر على ملعبه في نفس التوقيت ويملك في ريصيهد 4 نقاط. 

 

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

 

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