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رياضة

منتخب مصر بالزي التقليدي أمام بوتسوانا غدًا بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوتسوانا المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

 

وقرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الاكتفاء بفتح مران الفراعنة اليوم للإعلاميين في الاستعدادات الختامية لمواجهة بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر أن يقام التدريب الختامي لمنتخب مصر في الخامسة عصر اليوم الاثنين بستاد الدفاع الجوي.

 

كما قرر حسام حسن إلغاء المؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن مباراة بوتسوانا خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يلزم الأجهزة الفنية بإقامة مؤتمرات صحفية قبل المباريات في التصفيات ولكن سيكون هناك مؤتمر صحفي عقب مباراة بوتسوانا غدًا وهو إلزامي على الأجهزة الفنية حسب تعليمات الكاف.

 

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي 

 وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63.

 

حسام حسن مع لاعبين منتخب مصر، فيتو
حسام حسن مع لاعبين منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

 ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني غدا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

 ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

 

 

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