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رياضة

قمة عربية، موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب قطر،فيتو
منتخب قطر،فيتو

 ينتظر عشاق الكرة العربية المواجهة المرتقبة بين منتخب الإمارات ونظيره القطري في المباراة التي ستقام على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.


موعد مباراة الإمارات وقطر بتصفيات كأس العالم 

 ومن المقرر أن تقام  مباراة الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أرض استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.


القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر

 سوف يتم بث المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناتي beIN Sports HD1 وAlkass Five HD القطرية، الحائزتين على حقوق النقل الرسمية لهذه المنافسات.


تشكيل الإمارات المتوقع ضد قطر 

 من المتوقع أن يدفع المدرب البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.
خط الدفاع: ماركوس ميلوني، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد إبراهيم.
خط الوسط: يحيى نادر، ماكينزي هانت.
خط الهجوم: يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما.
رأس الحربة: كايو كانيدو.


التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام الإمارات

من المنتظر أن يبدأ مدرب منتخب قطر في مباراة اليوم ضد الإمارات بتشكيلة اللاعبين التالية:

حراسة المرمى: سعد الشيب.
الدفاع: عبدالكريم حسن، طارق سليمان، بسام الراوي، محمد عياش.
الوسط: يوسف عبدالرزاق، عبدالعزيز حاتم، أحمد فتحي.
الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، إدميلسون جونيور.

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