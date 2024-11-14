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رياضة

منتخب الإمارات يفوز على قرغيزستان 0/3 بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

حقق منتخب الإمارات فوزا سهلا على نظيره قرغيزستان (3-0)، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح حارب عبد الله التسجيل لمنتخب الإمارات في الدقيقة 15، قبل أن يضيف ماركوس ميلوني الهدف الثاني بالدقيقة 35.

وعاد حارب عبد الله لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للإمارات وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد منتخب الإمارات، الذي يحلم باللعب في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 1990 بإيطاليا، إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد منتخب قرغيزستان، الذي تلقى خسارته الرابعة في التصفيات مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز الخامس "قبل الأخير".

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