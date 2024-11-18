أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الدواجن البيضاء تتراجع.. إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين، حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

جمارك سفاجا تضبط 800 ألف قرص كبتاجون

قامت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبو طالب "إدارة جمرك الصادر" بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة برئاسة محمود حمدي والتنسيق مع الأمن الوطني بسفاجا، ومباحث مكافحة المخدرات ومباحث أمن المواني بميناء سفاجا البحري من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة للكبتاجون المخدر مخبأة في مخازن سرية في جسم إحدى سيارات البضائع المصدرة إلى المملكة العربية السعودية.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد فتوح مدير مجمع الصادر، ومحمود حمدي مدير إدارة الفحص بالأشعة وعلي عبد الستار مدير تعريفة الصادر وعبد العزيز سالم رئيس قسم الأمن الجمركي وعبد المنصف عبد العال رئيس قسم المكافحة عمليات والزملاء بمجمع الصادر والفحص بالأشعة بالتفتيش.

وأسفر عن ضبط كمية من أقراص الكبتاجون بعدد 800000 ألف قرص بوزن إجمالي 67 ك جم مخبأين داخل مخزن الاسطوانة والإرب في جسم السيارة.

ويأتي ذلك في إطار إحباط كافة محاولات التهريب والقضاء عليها، تنفيذا لتوجيهات رئيس المصلحة الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام والسيد وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والسيد سامي ابوطالب مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا.



ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الاثنين

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا ختام تعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، بنحو 30 جنيها ليبلغ في عيار 24 ليبلغ سعر الجرام 4130 جنيها للبيع، بحركة التعاملات في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4130 جنيهًا للبيع.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3620 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3102 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2413 جنيهًا للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2051 جنيهًا للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1538 جنيهًا للبيع.

تأسيس شركة خطوة بالتعاون بين البريد وتنمية المشروعات ومصر للتأمين وآي فاينانس

شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط إفريقيا CairoICT’24 الكشف عن إطلاق شركة خطوة للتمويل متناهي الصغر بالتعاون بين "البريد المصري" و"جهاز تنمية المشروعات" و"مصر للتأمين" ومجموعة "إي فاينانس".



تقدمت شركة "خطوة" للحصول على الترخيص باستراتيجيات جديدة، وتمت الموافقة على الترخيص لها وأكد أطراف التعاون أن شركة "خطوة" ستكون شركة متميزة لأن قدرات المساهمين فيها هي الأفضل في السوق، وتتكامل مع بعضها لتقديم تركيبة فريدة من نوعها وستسهم بشكل في زيادة بصمة القطاع المالي غير المصرفي في الناتج المحلي المصري وتلبية احتياجات فئات مختلفة في السوق المصري.

وتأتي "خطوة" لتمثل شراكة بين جهات رائدة ذات قدرات متكاملة، وهي جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبريد المصري، وشركة مصر للتأمين وشركة إي فاينانس، لبناء صرح جديد في مجال التمويل المتناهي الصغر، وذلك لتلبية احتياجات السوق، والمساعدة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من ناحية ومن ناحية أخرى إيمانًا بحاجة الدولة والاقتصاد المصري للنمو من خلال المشروعات متناهية الصغر وتشجيع الأفراد، وخاصة الأكثر فقرًا واحتياجًا لمساعدتهم وتمكينهم اقتصاديا من إعالة أنفسهم وذويهم.

كما تم خلال المعرض الكشف عن قيام مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بتوقيع العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع كبرى شركات القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أبرمت مجموعة من العقود، وعقدت العديد من اللقاءات الثنائية والندوات المشتركة داخل جناحها بمعرض CairoICT’24.

من ناحية أخرى استقبلت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، داخل جناحها بمعرض CairoICT’24، وقدمت له عرضًا تفصيليًا حول أحدث تطورات أعمال المجموعة.

إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين

تصدر تطبيق "انستاباي" محركات البحث اليوم، وذلك عقب إعلان وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين.

ويحرص البنك المركزي المصري على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.

وقام البنك المركزي المصري خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض أمس بإجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاق المنظومة قريبًا، وهو ما سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات العالمية، وكذا تطبيقات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يوفر فرصًا هائلة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

كما عرض البنك المركزي المصري ضمن فعاليات الجناح الخاص به فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم مجهوداته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول مختلف الفئات وخاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.

وتحت رعاية البنك المركزي المصري، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر 2024، وذلك ضمن معرض Cairo ICT الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.

وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر PAFIX، والتي ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، وكيل أول المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أكد فيها أن "جهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية مما انعكس على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".

اتفاقيات تعاون بين مصر والصين لتوطين صناعة السيارات

أبرمت مصر والصين اتفاقيات تعاون مشترك لتجميع أتوبيسات وميكروباصات جيتباي، بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار توطين صناعة السيارات بالسوق المصري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووقعت الشركة الصينية الام جينباي اتفاقية مع وكيل أتوبيسات وميكروباصات جينباي الصينية في مصر، اتفاقية تجميع طرازات جينباي في مصر حيث تقضي الاتفاقية الجديدة في حال تنفيذها بدء الانتاج المحلي بداية العام المقبل 2025.

وفي ذات السياق قال خالد سعد رئيس مجلس ادارة الشركة أنهم يجهزون لتجميع وتصنيع 3.000 نسخة محليًا مع التأكيد على زيادة رقم المبيعات في السنوات التالية.



وأكد سعد، انها ستكون أول مركبة يتم تجميعها وفق الاتفاق الجديدة ميكروباص وفان كهربائية بجانب تجميع لسيارات جيبناي التقليدية من أجل توفير سيارات بسعر مناسب للمشترين وبامكانيات مميزة.





وتابع خالد سعد، ان مصر تسعي لتصدير الانتاج من مصر إلي باقي دول العالم بعد تثبيت أقدامها في السوق حيث تسعي للتصدير لقارة أفريقيا وأوروبا وفق الاتفاقيات المعلنة، كما تسعي الشركة لزيادة المكون المحلي في سياراتها خاصة الكهربائية منها.





حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

يبحث الكثير من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر عن حقيقة موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميا على تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات من كروت الشحن وباقات الإنترنت وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تطبيق هذه الزيادة.

ورغم عدم تحديد موعد رسمى لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فإن المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن الجهاز وافق مبدئيا على مراجعة أسعار خدمات الاتصالات.

وأشار إلى أن الدراسة الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الخاصة بالاتصالات وكروت الشحن أو باقات الإنترنت والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبحت فى مراحلها النهائية.

وتشمل جميع خدمات الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذى تراه مناسبا دون الخروج عن النسب التى يحددها الجهاز، والمتوقع أن تتراوح بين 15٪ الى 30٪ حسب الخدمة المقدمة.

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، مشيرا الى أن معظم مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الاتصالات يتم جلبها من الخارج ويتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وفى المقابل فإن الخدمة تقدم بالعملة المحلية، وبالتالي فتكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مع أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة التى حدثت كانت محدودة.

وزير الصناعة يعلن حل مشكلات شركة النصر للمسبوكات وإعادة تشغيلها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع العاملين شركة النصر للمسبوكات، وذلك لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين، ومناقشة النهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى.



جاء ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أسامة الأشمونى عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق اوسيم، والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ، ابراهيم الشهبانى نائب محافظ الجيزة، ورؤساء اللجان النقابية للعاملين واتحاد العاملين بالشركة.

ويأتى ذلك فى غطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وعدم التفريط فى قلاع مصر الصناعية.

كما أنه يأتى تماشيًا مع النهج الوطنى للدولة بتحقيق حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة،والمصالح المشتركة للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، والتي تساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وفى ضوء خطة وزارة الصناعة الرامية الى حل كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعادة تشغيلها من جديد لتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

البورصة تخسر 21 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.251 تريليون جنيه، ليسجل خسائر تقدر بنحو 21 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.24% عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 38259 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13544 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.20% عند مستوى 8303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% عند مستوى 11503 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.40% عند مستوى 3172 نقطة.



أسعار الدواجن البيضاء تتراجع

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًّا في الأسواق اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، مقابل استقرار سعر الفراخ البلدي، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 66 إلى 67 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 98 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.



يشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (240.0) نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (1.5%) لشهر أكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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