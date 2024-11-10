لميكنة المراسلات المادية، البريد يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بهدف الاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني المسجل "بريدي"، التي تقدمها الهيئة القومية للبريد وتعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومه المعروف باستخدام أحدث التقنيات؛ حيث تتيح هذه الخدمة للاتحاد إرسال واستقبال المراسلات بشكل آمن وموثوق، ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء الناتجة عن تبادل الوثائق الورقية.

تفاصيل بروتوكول التعاون

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التأمين السادس، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر الجاري بشرم الشيخ حيث وقّع البروتوكول د. وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بحضور د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البريد المصري وشركات التأمين العاملة في مصر من خلال التعاون مع الاتحاد المصري للتامين".

اشارت إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في عملية ميكنة المراسلات المادية وإرسالها بشكل رقمي ذكي وآمن؛إذ إن الهيئة القومية للبريد هي الجهة الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور التكنولوجي، وذلك في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، بالاعتماد على قدرات الهيئة التكنولوجية والتقنية المتطورة التي تسهم بفعالية في تقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة لإرسال وتسليم المراسلات المسجلة والعادية وإدارتها.



وأضاف د. وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية، أن هذه الخدمة تأتي استكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

حماية البيانات الشخصية

جدير بالذكر أن خدمة بريدي تُعد صندوقًا بريديًا إلكترونيًا مصممًا لتقديم خدمات التراسل الإلكتروني المؤمن بين القطاع الحكومي والشركات الخاصة والمواطنين، من خلال منصة رقمية واحدة آمنة وخالية من البريد العشوائي وسهلة الاستخدام؛ بما يضمن حماية جميع البيانات الشخصية، وتوفير بدائل رقمية للخدمات البريدية التقليدية لتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن العمليات البريدية والمتمثلة في نقل وتوزيع بريد الرسائل المادية.