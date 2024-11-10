بعد ارتفاع معدلاته في سبتمبر بنسبة 2.3%.. ترقب لإعلان مؤشر التضخم بمصر خلال أكتوبر.. وهذه آليات تحديد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر اكتوبر 2024.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

والتضخم يعتبر أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، اى انه يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 2.3%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر 2024 بنحو 2.3% عن شهر أغسطس 2024.

وأرجع «جهاز الإحصاء» هذا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 12.4%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.9%، مجموعة الدخان بنسبة 0.2%، مجموعة الاقمشة بنسبة 1.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.8، مجموعة الأحذية بنسبة 0.3%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 2.0%.

كما ارتفع مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 14.9%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.8%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.5%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.4%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 3.0%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.

وارتفعت مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.0%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.8%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 2.3%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.1%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.4%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.1%.

بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.0% لشهر سبتمبر 2024، مقابل 40.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.