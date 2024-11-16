أسعار الدواجن اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة الفيوم

شهدت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، استقرارا اليوم السبت، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 73 و78 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و110 جنيهات، وـسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 110 جنيهات و115 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 120 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 125 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 135 و140 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 170 و 175 جنيها وفي السوبر ماركت 190 جنيها، وكيلو الأوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 120 جنيها، كيلو شيش طاووق 174 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 174 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 174 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 174 جنيها، كيلو الأجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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