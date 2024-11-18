تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه

صرح رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، أنه لا يستغرب الانتقادات التي طالت أدائه مع منتخب الجزائر مؤخرا.

وقال محرز في تصريحات للإعلاميين: كنا نسعى للفوز على ليبيريا وهو ما تحقق لنا، أتمنى العودة في مارس القادم.

وأضاف: تعودت على الانتقادات وحتى عندما كنت أتألق في ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

وأكمل: في بدايتي مع المنتخب الجزائري كانت تواجهني بعض الانتقادات كذلك، كنت شابا ورغم ذلك لم أستسلم.

وأتم: الانتقادات أمر طبيعي بالنسبة لي، والأهم أن المنتخب الجزائري يسير وفق لما نخطط له.

وسجل محرز هدفا وصنع مثله في فوز الجزائر العريض على ليبيريا بنتيجة 5-1 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

خماسية الجزائر سجلها كل من عيسى ماندي ورياض محرز وبغداد بونجاح وأمين جويري ومحمد أمين عمورة.

وأنهى منتخب الجزائر المجموعة الخامسة في المركز الأولى برصيد 16 نقطة، وتجمد رصيد ليبيريا عند النقطة 4 في المركز الرابع ولم يتأهل إلى أمم إفريقيا.

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