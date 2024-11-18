خروج نجمي هولندا من معسكر المنتخب قبل مواجهة البوسنة والهرسك

أعلن منتخب هولندا خروج فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج من معسكر البرتقالي قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

ويختتم المنتخب الهولندي مبارياته في مرحلة المجموعات بملاقاة البوسنة والهرسك.

وقال رونالد كومان مدرب هولندا: من الأفضل لكل من فرينكي وفيرجيل مغادرة معسكر التدريب في هذه اللحظة.

وأوضح: “تم اتخاذ هذا القرار لأسباب طبية، وبالطبع مصلحة اللاعبين تأتي في المقام الأول”.

وشارك الثنائي في فوز منتخب هولندا على نظيره منتخب المجر بنتيجة 0/4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف هولندا الأول اللاعب عن طريق فاوت فيخهورست ركلة جزاء في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جاكبو في الدقيقة الـ 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء أيضا.

وجاء الهدف الثالث عن طريق دومفريس في الدقيقة 64، والرابع سجله كوبمينرس في الدقيقة 86.

توقف مباراة هولندا والمجر

فيما توقفت مباراة هولندا والمجر بعد تعرض أحد أفراد دكة بدلاء المجر لأزمة صحية طارئة.

حيث إن أحد أعضاء الطاقم الفني لمنتخب المجر أصيب بوعكة صحية في الدقائق الأولى من المباراة، وحالته مستقرة وهو واعي وتم نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف لإجراء الفحص.