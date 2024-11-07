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خارج الحدود

سرايا القدس تستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالرصاص وتحقق إصابات مباشرة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

 أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة.

 

سرايا القدس تستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالرصاص 

 ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عملية اقتحام لمخيم طولكرم، مما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 22 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 14 منهم شمالي القطاع.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

 ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم الخميس، استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

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سرايا القدس تقصف مستوطنات بغلاف غزة

 

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