الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في بيت لاهيا

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم الجمعة  أنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة 

وقالت سرايا القدس في بيانها إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.

وفي السياق ذاته أعلنت  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة،  أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية قرب دوار تل الذهب ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال 

وقالت  كتائب القسام:" إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

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سرايا القدس تستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالرصاص وتحقق إصابات مباشرة

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سرايا القدس تقصف مستوطنات بغلاف غزة

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سرايا القدس ميركافا قطاع غزة محور نتساريم

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