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مصرع 3 تجار مخدرات فى حملة بسوهاج

حملة أمنية
حملة أمنية

 لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم تجار مخدرات وبائعى الشابو في تبادل إطلاق النار مع الأجهزة الأمنية، كما تم إلقاء القبض على عنصرين إجراميين آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة خلال أمنية مكبرة لتجارة المخدرات بقرية القرعان جرجا بسوهاج.

 

مصرع 3 تجار مخدرات وبائعى الشابو وضبط 2 آخرين فى حملة بسوهاج 

 كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوجود بعض تجار المخدرات والشابو بالاتجار فى المخدرات بقرية القرعان بمركز جرجا. 

 

تشكيل فريق بحث من مكافحة المخدرات لضبط تجار المخدرات بالقرعان

 وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مكافحة المخدرات والأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة جرجا لمداهمة أحد الأوكار الإجرامية الموجودة بقرية القرعان دائرة مركز شرطة جرجا، وبالفحص والتحريات تبين وجود عدد 7 عناصر إجرامية يقومون بالاتجار فى المخدرات بنطاق واسع على مستوى المركز.

 

وعندما توجهت الحملة قوات الأمن قاموا بإطلاق الرصاص اتجاه القوات الأمنية إلا أن بادلهم رجال الشرطة بوابل من النيران ونتج عن ذلك مقتل 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة، كما تم إلقاء القبض على عنصرين إجراميين آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

 

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