محافظ الفيوم يتابع ملفات حصر وتقنين الأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

ملف حصر أصول الدولة ومخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

استعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحاتها، وتابع محافظ الفيوم، معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ووجه رؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وإعادة تشكيل لجنة فرعية بكل مجلس مدينة بالتنسيق مع الوحدات القروية، للتعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات التصالح حتى الآن، وحثهم على سرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، من خلال كتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مع التأكيد على سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

ملف تقنين الأراضي أملاك الدولة تحت وضع اليد

كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهًا بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة، لإرسال الإنذارات وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى.

تظافر الجهود لإعادة حقوق الدولة

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقت وفقًا للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب.

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