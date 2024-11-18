الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدريب مديري مدارس الفيوم على نظم الإدارة الحديثة وتطبيق معايير الجودة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فبتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن بدء  تدريب مديري المدارس في كل المراحل التعليمية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي عام  وفني )،  على برنامج نظم الإدارة الحديثة وتطبيق معايير الجودة، يقام التدريب بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات مديري المدارس بجميع  المراحل التعليمية،  واطلاعهم على نظم الإدارة الحديثة وتعريفهم العلاقة بين الجودة  والإدارة الحديثة. 

الفئات المستهدفة بالتدريب

ويبلغ عدد مديري المدارس المستهدفين من التدريب  901 مدير مدرسة بكل المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ويستمر البرنامج التدريبي، خلال الفترة من اليوم  الأحد 17 نوفمبر وحتى يوم  28 من نفس الشهر.

ختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية

يذكر أنه نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حفلا لختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم، التي استمرت 21 يومًا، شارك في الحملة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومنظمة اليونسيف.

ضم الاحتفال بعض الفقرات الفنية والابداعية لتلاميذ المدارس المشاركة، وأقيم الحفل  بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

 المشرفون والمدارس المشاركة في الحملة

وشارك في الحملة 250 مدرسة، و500 مشرف ومنسق نشاط، علاوة على تشكيل فرق ومجموعات من التلاميذ داخل كل مدرسة مكلفة بتوعية زملائهم من التلاميذ، بغسيل الأسنان وضرورة الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وتوعيتهم بأهمية التغذية الصحية السليمة التي تضمن لهم جسد صحي وسليم وأسنان قوية تقاوم التسوس.

تحرير 1007 مخالفات تموينية في حملات مكثفة على أسواق ومخابز الفيوم

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم الإدارات التعليمية البرنامج التدريبي التربية والتعليم بمحافظة الفيوم المرحلة الابتدائية المراحل التعليمية بمحافظة الفيوم برنامج التدريب

مواد متعلقة

تحرير 1007 مخالفات تموينية في حملات مكثفة على أسواق ومخابز الفيوم

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تجري تحليلا لـ 38500 عينة من مدخلات ومخرجات المحطات

جامعة الفيوم تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

أبرزها عدم تحميله بالضرائب، 10 حقوق للاجئين تعرف عليها

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري

بعد القبض علي داليا فؤاد، مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB "مخدر الاغتصاب"

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

توقعات بفرضها من اليوم الأول لولاية ترامب.. سياسة الضغوط القصوى ضد إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقيلًا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 24 من سورة الفرقان (فيديو)

متى يكون شرب الخمر حلالًا؟ تعرف على رد محمد سيد طنطاوي

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية