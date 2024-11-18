تدريب مديري مدارس الفيوم على نظم الإدارة الحديثة وتطبيق معايير الجودة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن بدء تدريب مديري المدارس في كل المراحل التعليمية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي عام وفني )، على برنامج نظم الإدارة الحديثة وتطبيق معايير الجودة، يقام التدريب بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات مديري المدارس بجميع المراحل التعليمية، واطلاعهم على نظم الإدارة الحديثة وتعريفهم العلاقة بين الجودة والإدارة الحديثة.

الفئات المستهدفة بالتدريب

ويبلغ عدد مديري المدارس المستهدفين من التدريب 901 مدير مدرسة بكل المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ويستمر البرنامج التدريبي، خلال الفترة من اليوم الأحد 17 نوفمبر وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

ختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية

يذكر أنه نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حفلا لختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم، التي استمرت 21 يومًا، شارك في الحملة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومنظمة اليونسيف.

ضم الاحتفال بعض الفقرات الفنية والابداعية لتلاميذ المدارس المشاركة، وأقيم الحفل بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

المشرفون والمدارس المشاركة في الحملة

وشارك في الحملة 250 مدرسة، و500 مشرف ومنسق نشاط، علاوة على تشكيل فرق ومجموعات من التلاميذ داخل كل مدرسة مكلفة بتوعية زملائهم من التلاميذ، بغسيل الأسنان وضرورة الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وتوعيتهم بأهمية التغذية الصحية السليمة التي تضمن لهم جسد صحي وسليم وأسنان قوية تقاوم التسوس.

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