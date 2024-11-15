الفيوم تستعد لإنزال زريعة من الأسماك في بحيرة قارون

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة تستعد لإنزال المزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري لبحيرة قارون خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود التى تبذل لتعظيم الجدوى الاقتصادية للبحيرة، ودعم المخزون السمكى بها، ومن ثم إعادة التوازن البيئى إليها، بعد أن شهدت مياهها تحسنا ملحوظًا، وبعد نجاح تجربة إنزال يرقات الجمبري بمياهها خلال الأشهر الماضية، جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا، عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطة المستقبلية لتطوير بحيرة قارون.

طبيعة بحيرة قارون

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، كونها بحيرة مغلقة تحتاج لمعاملة معينة تبعًا لطبيعتها، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتمامًا خاصًا بمختلف البحيرات على مستوى الجمهورية، نظرًا لكثرة العاملين بالمجالات المتعلقة بها من صيد ومتعلقاته، وسياحة واستثمار وغيرها.

ملف من الشائكة في محافظة الفيوم

ولفت إلى أن ملف تنمية بحيرة قارون كان أحد الملفات الشائكة التي تمثل تحديًا منذ توليه المحافظة، حيث تم التعامل مع هذا الملف بشكل علمي ومنهجى دقيق مع تلافي سلبيات المراحل السابقة، من خلال تنفيذ مشروعات الصرف "صحي ـ زراعي ـ صناعي"، وأعمال الري وتطهير وتعميق المجاري المائية لزيادة المياه العذبة بالبحيرة، وهو ما ساهم فى تقليل ملوحة مياهها، والتحسن النسبي لخصائصها، مما ساهم في إنزال يرقات الجمبري التى نمت بشكل غير مسبوق.

خطة لإنزال زريعة أنواع مختلفة من الاسماك

وأكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهد والعطاء، والعمل التشاركي والتشبيك بين مختلف الجهات المعنية بتطوير وتنمية بحيرة قارون، مؤكدًا على وضع خطة علمية ومنهجية لإنزال زريعة وأصبعيات الأسماك ويرقات الجمبري، لبحيرة قارون خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وعلى مدار عام 2025، ومواعيد إنزالها، وأماكنها، ومواعيد الغلق وحظر الصيد ببحيرة قارون، تبعًا لطبيعة كل مكان بالبحيرة ووفقًا لتحاليل المياه الدورية بها، مشيرًا إلى أن البحيرة تعد مصدرًا للرزق لأكثر من 8 آلاف أسرة بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، لافتًا إلى أهمية عقد اجتماع مع الصيادين فى أقرب وقت، لتوعيتهم بمخاطر الصيد الجائر والممارسات السلبية فى التعامل مع بحيرة قارون.

نمو وتفريغ اسماك الموسي

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، أن التحسن النسبى لخصائص مياه بحيرة قارون ساهم فى نمو وتفريخ أسماك الموسى التى تم إنزالها بالبحيرة نهاية عام 2022، إضافة إلى رصد أعداد كبيرة من حصاد الموسى حاملة للبطارخ، وقد ساهم هذا التحسن الملحوظ لمعايير جودة المياه فى نمو الجمبرى فى فترة زمنية قصيرة غير مسبوقة، لافتةً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود، خلال إنزال زريعة وأصبعيات الأسماك لبحيرة قارون بجانب يرقات الجمبري، مشيرة إلى أهمية إعادة تحاليل مياه البحيرة قبل إنزال الزريعة تبعًا للمواقع المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك المختلفة والقشريات التى ستشمل "البلطى النيلي، وزريعة وأمهات الموسي، وثعابين السمك "الحنشان"، فضلًا عن يرقات الجمبري"، مع دراسة إمكانية إنزال زريعة أسماك العائلة البورية، في إطار إعادة التوازن البيئي للبحيرة نسبيًا.

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