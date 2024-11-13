محافظ الفيوم يكرم فريق ذوي الهمم الفائزين في مسابقة قادرون باختلاف

كرم محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، أبناء المحافظة من ذوي القدرات الفائزين ببرنامج "قادرون باختلاف" في موسمه الأخير، الذي يهتم بالمعلومات العامة في مجالات الثقافة والفنون والآداب والتاريخ والجغرافيا.

فريق الفيوم من ذوي الهمم الفائز في المسابقة

وتشكل فريق محافظة الفيوم الفائز من كل من الطالبة ميار حماده سليمان كمال، الصف الثالث الثانوى مدرسة النور والأمل، وهي ومتميزة في إلقاء الشعر، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العالم بمسابقة "فرانك فون"، وسيتم تكريمها بالسفارة الفرنسية، وشاركت في مسابقة قادرون باختلاف، بتصميم "أبليكشن لكيفية التواصل بين الشخص الأصم والكفيف، والطالب محمود رمضان دربالة على، بالصف الثاني الثانوي الأزهري بمعهد فيدمين للبنين، وأيمن أحمد محمد إسحاق، حاصل على ليسانس الألسن قسم إيطالي جامعة عين شمس، متزوج، ويعمل بخدمة العملاء بأحد المؤسسات بالقاهرة.

تقديم الدعم الكامل لكل أصحاب القدرات الخاصة

أكد محافظ الفيوم، على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لكل ذوى الهمم، لإظهار إمكانياتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، واصفًا إياهم بملائكة الرحمة والقلوب النابضة التي تسير على الأرض، وأنهم مصدر الفخر.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه من الضروري تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لتعليمهم وتأهيلهم لضمان مستقبل أفضل لهم.

الاهتمام بذوي الهمم من قبل الدولة

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن الدولة تهتم بتقديم خدمات حقيقية وفاعلة للأشخاص ذوي الهمم، ودمجهم بفئات المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، في إطار الحرص على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، واتخذت الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوى الهمم.

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