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فتح باب التظلمات أمام المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم،  أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات الطلابية بدأت اليوم الاثنين، في تلقي الطعون، من المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025،  ويبلغ العدد النهائي قبل الطعون للطلاب  المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية  817 طالبًا وطالبة، منهم 415 طالبة، و402 طالب، على مستوى كل  كليات الجامعة. 

مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية

يذكر  أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم،  قد بدأت أولى مراحلها  اعتبارًا من يوم الخميس الماضي بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات أمس الأحد. 

قوافل طبية لخدمة المجتمع المحلي للجامعة

يذكر إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم، قافلة طبية لخدمة أهالي قرية المشرك بحري بمركز يوسف الصديق، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بمقر الوحدة الصحية  والمدرسة الابتدائية بالقرية، شارك في القافلة كليتي الطب والتمريض، ومديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الفيوم.

خدمات القافلة الطبية لأهالي القرية وتوابعها

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التنموية الشاملة، ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتمكنت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج الي 93 حالة من أهالي قرية المشرك بحري، إذ تم الكشف على 41 حالة جلدية و22 حالة باطنة و30 حالة أطفال.

أنشطة كلية التمريض بقرية المشرك بحري

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الإسعافات الأولية"،  لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية، تناولت الندوة التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة حيث الأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية المستهدفة

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