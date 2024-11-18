نكتة عنصرية تورط لاعب توتنهام في عقوبات قاسية من الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن عقوبة لاعب نادي توتنهام رودريجو بينتانكور، بعد إهانة عنصرية ضد زميله، سون هيونج مين.



ووجه بينتانكور نكتة عنصرية لزميله الكوري خلال مقابلة تلفزيونية، قائلا: “الحصول على قميص سون؟ يمكنني أن أحصل على قميص أي من أقاربه، كلهم متشابهون هناك في بلدهم”.

ورغم اعتذار الأوروجوياني الدولي عما صرح به إلا أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لم يتجاهل الأمر وفرض عقوبة على اللاعب بالإيقاف لمدة 7 مباريات، حتى وإن لم تزعج التصريحات اللاعب الكوري الجنوبي.



بجانب الإيقاف لمدة 7 مباريات سيتم تغريم بينتانكور ماليًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني عن تلك الواقعة التي حدثت في شهر يونيو الماضي.

ولعب بينتانكور دورا مهما مع بوستيكوجلو هذا الموسم، حيث شارك في 10 من أصل 11 مباراة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وبدأ سبع مباريات فقط.

وكانت المباراة الوحيدة التي غاب عنها الأوروجوياني في الدوري هذا الموسم هي مواجهة توتنهام على أرضه أمام إيفرتون في نهاية الأسبوع الثاني، عندما انتصر فريق بوستيكوجلو 4-0.

كشف سون، قائد توتنهام، أن زميله في الفريق بينتانكور كان على وشك البكاء عندما اعتذر عن الإساءة العنصرية المزعومة.

وقال سون في سبتمبر الماضي: "في الوقت الحالي، لا يمكنني أن أقول الكثير عن الأمر بسبب إجراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لكنني أحب رودريجو، وأحبه. لدينا الكثير من الذكريات الجميلة منذ أن بدأنا اللعب معًا عندما انضم إلينا".

وأضاف: "لقد علم بذلك واعتذر على الفور بعد ذلك. كنا في إجازة. وكنت في المنزل. ولم أدرك حتى ما كان يحدث عندما أرسل لي رسالة طويلة وكان من الممكن أن أشعر أنها كانت صادرة من قلبه".

تابع: "عندما عدنا من أجل فترة ما قبل الموسم، شعر بالأسف الشديد، وكاد يبكي عندما اعتذر علنًا وشخصيًا أيضًا في لقد شعر بالأسف الشديد ونحن جميعًا بشر ونرتكب الأخطاء ونتعلم منها".

وأضاف اللاعب الكوري الجنوبي: "أنا أحب رودريجو. أنا أحبه، أنا أحبه".

واصل نجم منتخب كوريا الجنوبية: "إنه يعلم أنه ارتكب خطأ، ولكن ليس لدي أي مشكلة معه على الإطلاق. نحن نمضي قدمًا كزميل وصديق وأخ. نمضي قدمًا معًا".

واختتم: "علينا أن ننتظر ما سيقوله الاتحاد الإنجليزي في هذا الشأن. لا أستطيع أن أقول الكثير ولكن ما يمكنني قوله هو أنني أحب رودريجو، ولا يوجد المزيد لأقوله".