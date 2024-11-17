استشاري يحذر من الكحة المستمرة عند الأطفال: تسبب التهابا رئويا

الالتهاب الرئوي من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتشر فى وقتنا الحالى وللاسف له أسباب عديدة أبرزها إهمال علاج الكحة.

والالتهاب الرئوي عادة ينتشر بين الأطفال ما يقلق الأمهات كثيرا، لذا تحرص الأمهات على تقوية مناعة الصغار والاهتمام بعلاج الكحة سريعا لتجنب حدوث أى مضاعفات.

نصائح تمنع تحول الكحة عند الأطفال إلى إلتهاب رئوى

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن موسم الكحة بدأ حيث تنتشر الكحة بين الأطفال فى وقتنا الحالى بسبب نزلات البرد وأمراض الحساسية والنزلات الشعبية وللأسف معظم الحالات تتحول إلى الالتهاب الرئوي، لذا يجب الحذر لحماية الصغار من الالتهاب الرئوي، وأولى خطوات حماية الطفل من الإصابة بالالتهاب الرئوي هى إعطاء الطفل تطعيمات المكورات الرئوية والإنفلونزا الموسمية.

الكحة عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى الأطفال من الكحة ومضاعفاتها

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الأطفال لحمايتهم من الكحة وتجنب مخاطرها، منها:-

تفادي الخروج ليلا لتجنب التعرض لتيار هواء.

الأطفال مرضى حساسية الأنف أو حساسية الصدر يجب الاهتمام بتنظيف الأنف بمحلول الملح جيدا وبشكل منتظم، مع المواظبة على إعطاء الطفل أدوية الوقاية من الحساسية أو بخاخات الصدر والأنف.

ممنوع إعطاء الطفل أدوية كحة بدون إشراف طبى لأن كل كحة لها نوع وسبب وبالتالى لها دواء خاص بها، لذا أى دواء تعطيه الأم للطفل من نفسها ودون إشراف طبى، يمكن أن يأتي بنتائج عكسية تضر بالطفل وليس العكس كما تعتقد الأمهات.

حالات النزلات الشعبية منتشرة في وقتنا الحالى بين الصغار وأفضل علاج لها هى جلسات البخار لذا يجب توافر هذا الجهاز فى المنزل.

السوائل الدافئة لها مفعول السحر فى إذابة البلغم مثل الأدوية لذا يجب تقديم الينسون والتيليو للصغار مع القرفة المحلاة بالعسل وذلك للأطفال الأكبر من عام وليس قبل ذلك.

الكحة لا تؤثر على نشاط الطفل نهارا ولا على نومه ليلا، ولكن لو حدث العكس يجب استشارة الطبيب على الفور لفحص صدر الطفل وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

أدوار الكحة المنتشرة حاليا عديدة وعلاجها يلزم مدة طويلة تصل لأسبوعين أو ثلاثة وهذا أمر طبيعى لا يستدعى القلق، حيث يجب عدم الاستعجال على نتائج أدوية الكحة وعدم الضغط على الطبيب لتزويد الجرعات، طالما أن نوبات الكحة متباعدة وغير مقلقة والعلاج تحت إشراف طبى.