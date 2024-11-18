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تحرير 1007 مخالفات تموينية في حملات مكثفة على أسواق ومخابز الفيوم

جانب من مضبوطات الحملة
جانب من مضبوطات الحملة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية في قرى ومدن المحافظة، خلال الفترة من أول شهر نوفمبر الجاري وحتى اليوم الاثنين، بهدف السيطرة على الأسواق ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

خريطة  المخالفات في أسواق الفيوم

 وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حملات مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، من تحرير 1007 مخالفات متنوعة منها 631 مخالفة في قطاع الأسواق، و376  مخالفة في قطاع المخابز، وأحيلت جميع المخالفات إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

نوعيات السلع المتحفظ عليها

 وقد أسفرت الحملات عن التحفظ على 1150 كيلو جرام دقيق بلدي، معبأ في 23 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جرام، من  تحفظت علي  200 عبوة بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية، و6330 عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و65 كرتونة زيت تمويني، بكل كرتونة  12 زجاجة زيت بإجمالي 780 لترا، و1336 قطعة مواد غذائية ومشروبات غازية فاسدة، و194 كيلو جرام دجاج مقطع أثناء تعبئتها في أكياس مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، و36864 كيس مقرمشات بدون فواتير تدل على مصدرها،  و800 كيلو جرام دهون حيوانية وأحشاء فاسدة، و31 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي، و25 كيلو جرام لحوم متنوعة غير صالحة، و210 كيلو جرامات سكر ناقص الوزن.

 كما تم التحفظ على 369 قطعة شيكولاتة فاسدة، و270 كرتونة سناكس بكل كرتونة 12 كيسا بإجمالي 3240 كيس مجهول المصدر وبدون فواتير، وضبط 280 كيس شيبسي، و260 قطعة كيك وبسكويت بإجمالي 540 قطعة منتهية الصلاحية، و55  كيلو جرام كبدة منتهية الصلاحية.

 

 

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