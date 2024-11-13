تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة وإحالة آخر للتحقيق بسبب التقصير في العمل

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه أحال كلا من مدير مدرسة هوارة المقطع الإعدادية للبنات، ووكيل المدرسة للتحقيق العاجل.

كما تم إلغاء تكليف الوكيل الثاني بالمدرسة، لعدم انضباط وانتظام العملية التعليمية، والتقصير في أداء العمل، وعدم متابعة دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة، وعدم تنفيذ البرنامج العلاجي للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة، وضعف الإشراف اليومي، وعدم المتابعة الفنية لإدارة المدرسة للمعلمين بالفصول الدراسية.

استبعاد مدير مدرسة وأخصائي اجتماعي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه أصدر قرارا باستبعاد مدير مدرسة محمد هاشم الابتدائية، والأخصائي الاجتماعي، بسبب التقصير فى العمل، ووجود الرواكد الخشبية، وتكسير زجاج الشبابيك بالفصول الدراسية، وعدم توزيع كثافة الفصول بأعداد متساوية.

مكافأة تميز لعاملات الخدمات المعاونة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه قرر تكريم عمال الخدمات المعاونة بمدرسة هوارة المقطع الإعدادية بنات، "عبلة جمال إبراهيم، وصفاء عبدالقوي عبد القوي"، لتفانيهما في العمل في نظافة المدرسة.

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