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تعليم الفيوم تنظم احتفالا بختام حملة غسيل الأسنان لتلاميذ المرحلة الابتدائية

ختام حملة غسيل الأسنان،
ختام حملة غسيل الأسنان، فيتو

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حفلا لختام حملة غسيل الأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس الفيوم،  التي استمرت 21 يومًا، شارك في الحملة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومنظمة اليونسيف.

ضم الاحتفال بعض الفقرات الفنية والابداعية لتلاميذ المدارس المشاركة، وأقيم الحفل  بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

  المشرفون والمدارس المشاركة في الحملة

وشارك في الحملة 250 مدرسة، و500 مشرف ومنسق نشاط، علاوة على تشكيل فرق ومجموعات من التلاميذ داخل كل مدرسة مكلفة بتوعية زملائهم من التلاميذ، بغسيل الأسنان وضرورة الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وتوعيتهم باهمية التغذية الصحية السليمة التي تضمن لهم جسد صحي وسليم وأسنان قوية تقاوم التسوس.

 

أهداف حملة غسيل الأسنان لتلاميذ المرحلة الابتدائية

وتهدف الحملة إلي الحد من الإسراف في المياه وتعزيز مفهوم الترشيد، من خلال الألعاب التفاعلية والفقرات الفنية والعروض المسرحية المتنوعة من أجل تبسيط المعلومة ووصولها للفئات العمرية المختلفة لتلاميذ المرحلة الابتدائية وربطها ببعضها البعض حتى ينشأ للمجتمع جيل واعٍ صحيا وبيئيا.

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