فيلم الشحات.. مأخوذ عن رواية بنفس الاسم لنجيب محفوظ.. عُرض لأول مرة عام 1973.. ومهرجان القاهرة السينمائي يحتفي به في دورته الحالية

فى اليوم السادس لـ مهرجان القاهرة السينمائى اليوم الإثنين، يُعرض فيلم مصري شهير هو فيلم “ الشحات ”المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ بنفس الاسم، الشحات من الأفلام العربية التى تم ترميمها وإعادة عرضها ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية الذى يقدمه مهرجان السينما فى دورته الـ 45 هذا العام بدار سينما الهناجر بالأوبرا.

فيلم الشحات، فيلم درامى وتشويقى أخذ عن إحدى روايات نجيب محفوظ، كتب السيناريو أحمد عباس صالح، وصنف من الأفلام الفلسفية، عرض سينمائيا عام 1973، أى قبل العبور العظيم بأقل من شهرين بطولة عملاق التمثيل محمود مرسى ومريم فخر الدين ونيللى واخراج حسام الدين مصطفى.

محام يبحث عن الهداية

تدور أحداث قصة "الشحات " التى كتبها نجيب محفوظ حول عمر الحمزاوي، محام يعيش مع زوجته زينب وابنتيهما جميلة، وبثينة، تراود عمر العديد من الأفكار عن الحياة والوجود، وبعد مرضه يسافر إلى الإسكندرية للخروج من حالة الاكتئاب إلا أنها تزداد لديه بعد عودته، تتغير توجهاته بعد العودة ويصبح من مرتادي الملاهي الليلية، كما يتعرف على المغنية (مرجريت) والعديد من النساء بعدها، تتغير حياته مرة أخرى نحو العزلة والتصوف وقراءة القرآن.

مريم فخر الدين فى مشهد من الشحات

يذهب عمر الحمزاوى ــ محمود مرسى ـ ليعرض نفسه على صديقه القديم والطبيب الناجح حامد حسن شفيق الذي ينصحه بإجازة للتخلص من الإجهاد غير أنه يشعر بالملل من كل شئ، يخرج الحمزاوى فينغمس في الملذات الجسدية كالخمور والنساء ليبحث عن معنى في حياته، يصل الأمر بالحمزاوي إلى أن يقايض عشيقته وردة مع صاحب الكبارية الذي كانت تعمل فيه، مقابل أن يجيبه عن سؤاله: هل يؤمن بالله أم لا؟... لا يجد الإجابة التي ينشدها في الملذات الجسدية، فيقرر العزلة والتصوف ليجد الراحة والطمأنينة الإلهية التي تعيده إلى أسرته وحياته الاجتماعية مجددًا.

لقاء محمود مرسى مع نجيب محفوظ الثانى

فيلم " الشحات " هو اللقاء الثاني بين أدب نجيب محفوظ والفنان محمود مرسى بعد اللقاء الأول فى شخصية عيسى الدباغ بفيلم السمان والخريف، وأيضا هو اللقاء الثاني بين المخرج حسام الدين مصطفى ومحمود مرسى بعد أم قدمه فى السمان والخريف، وفى الفيلمين يعيش البطل نفس الأزمة عندما يشعر بأنه يملك القدرة على العمل السياسى لكن الواقع يضطره إلى أن يعيش منعزلًا في وحدة قاتلة وأزمة كبيرة.



عن الشحات يقول مخرجه حسام الدين مصطفى الفيلم تقع أحداثه جميعها قبل الثورة لكنه ليس فيلم حركة أوإثارة، لأنه رواية لنجيب محفوظ والحركة داخل الفيلم بما تضمنته الرواية فقط وكان من الصعب تدويرها، مؤكدا أن هناك تجديدا فى هذا العمل وهو ما يجب أن أقوم به فى كل عمل أقدمه، لأن التجديد أساس استمرار العمل والتواجد على الساحة.

أفيش فيلم الشحات

إن فيلم الشحات يُعتبر من أول الأفلام التي تعرضت لمناقشة قضية الوجود الإلهي في السينما المصرية، ويتضح منه أن عمر الحمزاوي ليس ملحدًا وإنما يبحث عن المعنى والمغزى الإلهي من الحياة، فهو لم يصل بعد إلى إنكار وجود إله، لكنه ظل فى حيرته، كما أن الفيلم للمخرج حسام الدين مصطفى يبدأ من خلال الماضى، غير الموجود في بداية الرواية، إذ يقدم العمل اجتماع لإحدى الخلايا السرية، يشارك به عمر ويقارن المشهد بين وجهة نظر كل من أعضاء الخلية.

عدم ترجمة مشاعر الحيرة بجدارة

تشير استاذ الإعلام بجامعة المنصورة أميرة إسماعيل الجوهرى إلى عدم قدرة صناع فيلم "الشحات" على ترجمة مشاعر الحيرة الداخلية التي تنتاب شخصية "عمر الحمزاوى" في تساؤله عن وجود الله حين يبلغ نقطة التحول الرئيسية التي تمثل بداية انتقاله من مرحلة البحث عن استدامة الانغماس في الحب وفى الجنس إلى مرحلة الإحساس بالنشوة "التصوفية"، مستعينة بأحد أجزاء رواية "الشحاذ" لنجيب محفوظ.

شويكار تغير أدوارها

بعد نجاحها فى دور الراقصة وردة فى فيلم الشحات انتقلت إلى مرحلة جديدة من حياتها، حتى أنها لم تعد بعد ذلك إلى الكوميديا فى أفلامها الستة والأربعين التالية على فيلم "الشحات" إلا مرتين تقريبا، الأولى مع فؤاد المهندس فى فيلم "فيفا زلاطة" إخراج حسن حافظ، والأخرى في فيلم "النصاب والكلب"عام 1990 أمام سمير غانم ودلال عبد العزيز وإخراج عادل صادق، أما بقية أفلامها الأخرى فكان أغلبها على طريقة فيلم الشحات إذ لم تقدم نموذج المرأة اللعوب من منطلق الانحراف الأخلاقي المباشر، وإنما كصورة من صور التشويه الاجتماعي المصحوب بالحرمان العاطفى أو الجسدي كما في أفلام: الجبان والحب عام 1976، طائر الليل الحزين،أرزاق يا دنيا، الكرنك، حتى فيلمها الأخير " كلمنى شكرا " عام 2010.