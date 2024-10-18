الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حياته وفوزه بنوبل، حكاية متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ (صور)

متحف نجيب محفوظ،
متحف نجيب محفوظ، فيتو

يعد متحف نجيب محفوظ، الذي افتتح في عام 2019، تكريمًا لأحد أعظم الأدباء في تاريخ مصر والعالم العربي. يقع المتحف في حي الأزهر بالقاهرة، وتحديدًا في تكية محمد بك أبو الدهب، وهو مبنى تاريخي يعود إلى القرن الثامن عشر، مما يعزز من رمزية المكان حيث يرتبط بالتراث المعماري والثقافي لمصر.

يحتفي المتحف بحياة نجيب محفوظ، الأديب المصري الوحيد الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، ويقدم لزواره فرصة لاستكشاف أعماله وحياته بشكل شامل.

يحتوي المتحف على مجموعة من مقتنياته الشخصية، بما في ذلك مكتبته الخاصة، مخطوطات لرواياته الشهيرة، ورسائل شخصية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز التي حصل عليها على مدار مسيرته الأدبية الطويلة.

ويضم المتحف عدة قاعات تتناول جوانب مختلفة من حياة نجيب محفوظ، بدءًا من نشأته في حي الجمالية بالقاهرة القديمة، وحتى فوزه بجائزة نوبل. من بين القاعات الأكثر جذبًا للزوار، "قاعة السينما"، التي تستعرض الأفلام التي استلهمت من رواياته الشهيرة مثل "الثلاثية" و"زقاق المدق". كما يتميز المتحف بقاعات مخصصة لعرض أعماله الأدبية المترجمة إلى لغات مختلفة، مما يبرز تأثيره العالمي.

ويمثل متحف نجيب محفوظ وجهة ثقافية للمهتمين بالأدب العربي، حيث يوفر رؤية شاملة لحياة هذا الأديب الكبير وأعماله التي تناولت المجتمع المصري بعمق وواقعية. يشكل المتحف جسرًا بين التراث الأدبي والماضي الثقافي لمصر، ويعزز من مكانة نجيب محفوظ كرمز أدبي خالد في الذاكرة الثقافية المصرية والعربية.

ويهدف المتحف أيضًا إلى دعم النشاطات الثقافية من خلال استضافة فعاليات أدبية ومناقشات حول أدب نجيب محفوظ والأدب العربي بشكل عام، مما يجعله مركزًا حيويًا للثقافة والفكر.

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